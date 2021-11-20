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Медведев проводит вторую по длительности серию побед на Итоговых турнирах после Джоковича

Медведев проводит вторую по длительности серию побед на Итоговых турнирах после Джоковича
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев проводит вторую в истории по длительности серию побед (8:0) на Итоговых чемпионатах ATP после 15:0 у серба Новака Джоковича в 2012-2015 годах.

Напомним, Медведев дебютировал на Итоговых турнирах в 2019 году, тогда Даниил проиграл все три матча на групповом этапе. Однако в следующем, 2020 году россиянин стал чемпионом Итогового чемпионата ATP, одержав пять побед в пяти матчах.

В текущем розыгрыше Медведев так же не проигрывал. Даниил вышел в полуфинал турнира с первого места в Красной группе, по ходу соревнований он обыграл поляка Хуберта Хуркача, немца Александра Зверева и итальянца Янника Синнера.

Сегодня, 20 ноября Медведев поборется за выход во второй финал подряд Итогового турнира ATP в матче с норвежцем Каспером Руудом.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Каспер Рууд в полуфинале Итогового чемпионата ATP — 2021.

Итоговый турнир ATP. Медведев и Рууд уже бьются за финал. Болеем за Даню! Онлайн Итоговый турнир ATP. Медведев и Рууд уже бьются за финал. Болеем за Даню! Онлайн
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