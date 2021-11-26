Анастасия Павлюченкова рассказала, как ревела в раздевалке, а Мария Шарапова её утешила

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вспомнила, как подвела национальную команду в финальном противостоянии Кубка Федерации 2015 года с Чехией. Павлюченкова тогда не принесла России, за которую выступала Мария Шарапова, ни одного очка.

«Несчастный случай зовут Анастасия Павлюченкова, которая не принесла ни одного очка. На самом деле это было одно из самых ярких событий в моей карьере, которое я никогда не забуду.

Маша Шарапова была в невероятной форме тогда. Ты не представляешь, как я себя потом чувствовала. Маша все свои матчи выиграла довольно легко, и нам надо было выиграть ещё лишь один матч — неважно какой. И так вышло, что там никто не играл, ставили постоянно меня, и я проиграла две одиночки и решающую пару.

Тогда мне было в какой-то мере перед ней (Шараповой. — Прим. «Чемпионата») неудобно. Я сидела в раздевалке и ревела, а она подошла, меня утешила, обняла. И, думаю, она меня простила. Теперь мне спокойно», — приводит слова Анастасии ТАСС.