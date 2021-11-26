Лидер сборной Сербии Новак Джокович сыграет на Кубке Дэвиса против Австрии вторым запуском

Стала известна заявка сборной Сербии на матч первого тура Кубка Дэвиса в группе F против Австрии. Первыми, не ранее 18:00 мск на корт в Инсбруке выйдут вторые номера сборных Душан Лайович и Геральд Мельцер. По окончании этого матча состоится встреча первых ракеток команд – Новака Джоковича и Денниса Новака.

В парную встречу пока заявлены Джокович и Филип Краинович за Сербию, Оливер Марах/ Филипп Освальд за Австрию, однако капитаны могут изменить состав.



В группе F третьей командой является сборная Германии. Сегодня, 26 ноября, проходят первые матчи в этой подгруппе. Финал Кубка Дэвиса стартовал накануне матчами в группах В, С и D.

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