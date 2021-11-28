Италия — единственная сборная, вышедшая в плей-офф Кубка Дэвиса на данный момент

Сборная Италия на данный момент является единственной командой, которая обеспечила себе участие в плей-офф Кубка Дэвиса. В первых двух противостояниях итальянские теннисисты одержали две победы: в матче с США (2:1) и Колумбией (2:1).
Напомним, что сборная России также участвует в турнире. Теннисисты провели только одну встречу — с национальной командой Эквадора (3:0). Первое место в своей группе россияне оспорят с испанцами.
Кубок Дэвиса стартовал 25 ноября. Турнир завершится 5 декабря. Призовой фонд соревнований составил $ 21 440 000. Действующими победителями являются теннисисты из Испании. В 2019 году они в решающем противостоянии оказались сильнее Канады (2:0).
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
- 28 ноября 2021
-
12:12
-
12:06
-
11:35
-
10:55
-
10:38
-
09:52
-
09:29
-
01:47
-
01:39
-
00:39
-
00:00
- 27 ноября 2021
-
23:59
-
23:37
-
23:01
-
22:21
-
21:43
-
20:32
-
20:23
-
20:08
-
18:53
-
17:46
-
16:55
-
16:07
-
11:54
-
11:00
-
09:56
-
02:53
-
01:15
- 26 ноября 2021
-
23:34
-
23:24
-
22:56
-
18:26
-
17:20
-
17:03
-
13:59