Италия — единственная сборная, вышедшая в плей-офф Кубка Дэвиса на данный момент

Сборная Италия на данный момент является единственной командой, которая обеспечила себе участие в плей-офф Кубка Дэвиса. В первых двух противостояниях итальянские теннисисты одержали две победы: в матче с США (2:1) и Колумбией (2:1).

Напомним, что сборная России также участвует в турнире. Теннисисты провели только одну встречу — с национальной командой Эквадора (3:0). Первое место в своей группе россияне оспорят с испанцами.

Кубок Дэвиса стартовал 25 ноября. Турнир завершится 5 декабря. Призовой фонд соревнований составил $ 21 440 000. Действующими победителями являются теннисисты из Испании. В 2019 году они в решающем противостоянии оказались сильнее Канады (2:0).

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.