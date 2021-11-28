Янник Синнер: в сборной Италии собраны невероятные игроки

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в матче Кубка Дэвиса с Даниэлем-Элаи Галаном (Колумбия) на Кубке Дэвиса (7:5, 6:0).

«Это невероятное чувство — играть на Кубке Дэвиса за свою страну. Здорово, что мы уже прошли в плей-офф. Я думаю, что Лоренцо Сонего и я провели отличные матчи против сложных соперников. Это многое значит для нас. В сборной Италии собраны невероятные игроки. Я горд играть за такую команду», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.

Ранее на турнире итальянец Лоренцо Сонего обыграл колумбийца Николаса Мехию. Таким образом, счёт в матче стал 2-0, сборная Италии гарантировала себе победу в противостоянии с Колумбией и вышла в плей-офф.

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