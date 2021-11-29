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Стало известно расписание четвертьфиналов Кубка Дэвиса — 2021

Стало известно расписание четвертьфиналов Кубка Дэвиса — 2021
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Определилось расписание четвертьфинальных матчей Кубка Дэвиса.

29 ноября: Италия – Хорватия
30 ноября: Великобритания – Германия
1 декабря: Сербия – Казахстан
2 декабря: Россия – Швеция

Напомним, сборная России вышла в плей-офф турнира с первого месте. В заключиельном матче группового этапа сборная России обыграла Испанию.

Российский теннисист Даниил Медведев нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте, а Андрей Рублёв уступил Фелисьяно Лопесу. Победитель в матче решался в парном разряде, где россияне Аслан Карацев и Андрей Рублёв обыграли представителей Испании Марселя Гранольерса и Фелисьяно Лопеса со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

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