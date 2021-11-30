ITF совместно с компанией Пике объявят новое место проведения Кубка Дэвиса 5 декабря

Международная федерация тенниса (ITF) официально объявит новое место проведения финальной части Кубка Дэвиса в воскресенье, 5 декабря, сообщает редактор UbiTennis Адам Эддикотт в своём «твиттере».

ITF совместно с инвестиционной группой Kosmos, президентом которой является защитник «Барселоны» Жерар Пике, проведут презентацию в день финала текущего розыгрыша Кубка Дэвиса в Мадриде, 5 декабря в 13:00 мск.

Ранее издание The Telegraph утверждало, что компания Пике заключила контракт с властями ОАЭ, в рамках которого финал Кубка Дэвиса пять лет подряд будет проводиться в Абу-Даби.

В плей-офф Кубка Дэвиса – 2021 вышли сборные России, Швеции, Великобритании, Германии, Италии, Хорватии, Сербии и Казахстана.

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