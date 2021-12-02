Крис Эверт отреагировала на приостановку проведения турниров WTA в Китае

Американка Крис Эверт, являющаяся 18-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, отреагировала на решение WTA приостановить проведение турниров в Китае и Гонконге в связи с ситуацией с теннисисткой Пэн Шуай.
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде более полутора недель не выходила на связь после того, как обвинила высокопоставленного чиновника в сексуальных домогательствах. Глава WTA Стив Саймон потребовал проведения прозрачного расследования. Пока требование не будет выполнено, турниры WTA в Китае и Гонконге проводиться не будут.
«Горда Стивом Саймоном и WTA в связи с этим решением. Надеюсь, что другие силы в теннисе и других видах спорта, а также коммерческие компании присоединятся. Но сейчас давайте направим усилия на то, чтобы найти Пэн Шуай», — написала Эверт в своём «твиттере».
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