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Крис Эверт отреагировала на приостановку проведения турниров WTA в Китае

Крис Эверт отреагировала на приостановку проведения турниров WTA в Китае
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Американка Крис Эверт, являющаяся 18-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, отреагировала на решение WTA приостановить проведение турниров в Китае и Гонконге в связи с ситуацией с теннисисткой Пэн Шуай.

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде более полутора недель не выходила на связь после того, как обвинила высокопоставленного чиновника в сексуальных домогательствах. Глава WTA Стив Саймон потребовал проведения прозрачного расследования. Пока требование не будет выполнено, турниры WTA в Китае и Гонконге проводиться не будут.

«Горда Стивом Саймоном и WTA в связи с этим решением. Надеюсь, что другие силы в теннисе и других видах спорта, а также коммерческие компании присоединятся. Но сейчас давайте направим усилия на то, чтобы найти Пэн Шуай», — написала Эверт в своём «твиттере».

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