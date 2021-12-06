Тарпищев сообщил, что трофей Кубка Дэвиса привезут в Россию

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что «Серебряную салатницу» — трофей, вручаемый победителям Кубка Дэвиса — привезут в Россию. Накануне, 5 декабря, сборная России стала победителем престижного турнира.



Привезём кубок в Россию, посмотрим, какая программа будет. Кубок Дэвиса в России? Такой формат очень затратный. Надо посмотреть жеребьёвку, плюс нужно одинаковое покрытие. А финал-то сейчас вообще, скорее всего, будет в Абу-Даби. Поэтому всё будет зависеть от жеребьёвки. До её проведения нет смысла об этом говорить», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В финале Кубка Дэвиса Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0. Для сборной России эта победа стала третьей в истории на Кубке Дэвиса. В последний раз россияне выигрывали этот турнир в 2006 году.

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