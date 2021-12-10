Бартоли: Джокович часто жертвует своими интересами ради других

Чемпионка Уимблдона 2013 года Марион Бартоли поделилась мнением о первой ракетке мира сербе Новаке Джоковиче. Француженка не согласилась с расхожим мнением о том, что Джокович эгоистичен.
«Новак — человек, который действительно думает о других. На корте у него есть репутация убийцы, но в обычной жизни он зачастую жертвует своими интересами ради других. Это действительно так. И к таким качествам нужно относиться с симпатией», — цитирует Бартоли Tennis World USA.
Пока неизвестно, сможет ли Джокович выступить на Australian Open в 2022 году. Власти Австралии потребовали, чтобы к турниру допустили лишь вакцинированных. Сербский теннисист неоднократно скептически высказывался о вакцинации, но так и не рассказал, прививался ли он сам. Многие эксперты полагают, что Новак не прививался.
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