Виктория Азаренко рассказала, из-за чего испытывает сильный стресс

Экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко забавно высказалась о трудностях материнства. Азаренко стала мамой 19 декабря 2016 года, у неё родился сын Лео.

«Планирование праздника по случаю дня рождения пятилетнего ребёнка – это изнурительный стресс. И я не уверена, что это только потому, что я перфекционист, надеюсь, что мой сын отлично проведёт время?!?!?! Почему я так нервничаю», — написала Азаренко в своём «твиттере».

32-летняя Азаренко — обладательница 21 титула в одиночном разряде, среди которых два трофея Открытого чемпионата Австралии, олимпийская чемпионка в миксте и бронзовый призёр в одиночном разряде на Олимпиаде-2012 в Лондоне (Великобритания).

В прошедшем сезоне Виктория не выигрывала турниры, её лучший результат в одиночном разряде – финал турнира WTA-1000, где она в трёх сетах проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (2:7).