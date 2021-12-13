Виктория Азаренко рассказала, из-за чего испытывает сильный стресс

Экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко забавно высказалась о трудностях материнства. Азаренко стала мамой 19 декабря 2016 года, у неё родился сын Лео.
«Планирование праздника по случаю дня рождения пятилетнего ребёнка – это изнурительный стресс. И я не уверена, что это только потому, что я перфекционист, надеюсь, что мой сын отлично проведёт время?!?!?! Почему я так нервничаю», — написала Азаренко в своём «твиттере».
32-летняя Азаренко — обладательница 21 титула в одиночном разряде, среди которых два трофея Открытого чемпионата Австралии, олимпийская чемпионка в миксте и бронзовый призёр в одиночном разряде на Олимпиаде-2012 в Лондоне (Великобритания).
В прошедшем сезоне Виктория не выигрывала турниры, её лучший результат в одиночном разряде – финал турнира WTA-1000, где она в трёх сетах проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (2:7).
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