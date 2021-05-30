«Судья, с которым не поспоришь». Секрет успеха теннисных мам Азаренко, Весниной, Серены

В Париже стартовал 120-й розыгрыш «Ролан Гаррос». В стартовый день женского турнира одними из главных героинь безусловно стали теннисные мамы. Для 34-летней Елены Весниной воскресная победа стала первой за последние три года. Кстати выиграла россиянка у Ольги Говорцовой из Беларуси, у которой тоже есть ребёнок. Прошла во второй круг и Виктория Азаренко, ставшая мамой в декабре 2016 года.

В основную сетку «Ролан Гаррос» попали сразу 5 теннисных мам – Серена Уильямс, Виктория Азаренко, Елена Веснина, Патрисия-Мария Циг и Ольга Говорцова. В квалификации также играли Катерина Бондаренко, Цветана Пиронкова, Варвара Флинк, Мэнди Минелла, Вера Звонарёва. Причём у последней ещё остаётся шанс стать лаки-лузером.

С каждым годом в туре становится всё больше теннисных мам. Это замечательно! Конечно, важное значение в возвращении игроков после декрета имеет заморозка рейтинга. Несколько лет назад за эту привилегию упорно сражались Серена Уильямс и Виктория Азаренко. В противном случае пробиваться наверх с самых низов с младенцем на руках теннисисткам было бы невероятно сложно. Но и сейчас их жизнь лёгкой не назовёшь. Как не разорваться между кортом и ребёнком? Секрет успеха теннисных мам – взять малыша на стадион и дать в руки ракетку. Посмотрите забавные фото и видео о «детях тура».

Елена Веснина стала мамой в ноябре 2018-го. Два года она занималась исключительно воспитанием своей дочери Лизы. А перед стартом олимпийского сезона-2021 объявила в интервью «Чемпионату», что возвращается. При этом теннисистка сразу сказала, что собирается играть турниры «дозированно» и при этом будет стараться возить с собой ребёнка. В Австралию ехать Веснина не решилась, а вот с марта начала выступления. Дочка почти всё время была рядом с ней, и глядя на маму, маленькая Лиза тоже попробовала себя в роли теннисной звезды.

Чуть позже Веснина с другими теннисистками из российской команды отправилась на сборы в турецкую Анталию. В своём «инстаграме» Елена рассказала, как ей удалось и отлично потренироваться, и в то же время не забыть про дочку: «Конечно же, Лиза не присутствует на всех тренировках, а приходит только по собственному желанию. Во время серьёзной работы на корте, её увлекают кошками, детской площадкой, прочими детскими радостями, шалостями и грамотно уводят в сторонку. Спасибо мужу и бабушкам за эту помощь. И как мне показалось, наличие ребёнка в команде разгружает обстановку, помогает девочкам и даже тренерам отвлечься от тяжёлой работы и просто улыбнуться. Мне повезло, что я могу брать с собой Лизу и наша связь с ней не теряется. Для меня это было очень важно, когда решила возобновить профессиональную карьеру».

Побывала Лиза и в Мадриде – в том городе, где три года назад она тоже победила. «Подумать только, 3 года назад мы выиграли Masters в Мадриде с Екатериной Макаровой, и я была не одна на корте. Мы выступали вместе с Лизой. И вот спустя 3 года мы вместе на этом же самом корте», — написала Веснина в «Инстаграме».

За те несколько месяцев, что Лиза колесит по миру вместе с мамой, она уже перезнакомилась со всем теннисным туром. Её «нянями» были и Аннетт Контавейт, и Марта Костюк, и даже Андрей Рублёв.

У Виктории Азаренко сыну Лео уже 4,5 года. И он уже вполне уверенно держит ракетку. Но почему-то не хочет бить бэкхенд. Об этом Азаренко сокрушалась во время турнира в Майами: «Мне приходится подкупать Лео, чтобы он выполнял бэкхенды. Это очень грустно. Я ему говорю: «Почему ты не хочешь его выполнять? У твоей мамы очень хороший бэкхенд, так что это у тебя в генах». Но Лео любит теннис. Его отец спросил как-то, кем он хочет стать, и Лео ответил: «Хочу быть как мама!» Для меня самое главное, что Лео любит играть, и он получает удовольствие от тенниса».

А может быть Лео станет не теннисистом, а теннисным судьёй! У него уже есть опыт в этом непростом деле. Во всяком случае, предупреждения маме он выносит профессионально и безжалостно. Азаренко разместила в «Инстаграме» видео, где Лео сидит на судейской вышке и торжественно объявляет: «Предупреждение мисс Азаренко!» Виктория прокомментировала это такими словами: «Определённо, это тот судья, с которым не поспоришь. Надеюсь, на этот раз штраф не будет слишком большим».

Подруга Азаренко – Серена Уильямс стала мамой 1 сентября 2017-го, а уже через полгода она вернулась на корт. Едва её дочери Олимпии исполнилось два года, как американка стала брать её с собой на турниры. Например, девочка была на трибунах в Окленде-2020, когда Серена выиграла первый титул после декретного отпуска. Потом Олимпия посетила турниры «Большого шлема» — Australian Open и US Open. Дочка послушно сидела на трибуне рядом с папой и с удовольствием аплодировала маме, когда та побеждала. А полгода назад Серена сообщила, что Олимпия начала брать первые уроки тенниса. Причём её тренером стала не мама, а профессиональный инструктор. В «сториз» своего «инстаграма» Уильямс даже разметила видео, как она ждёт дочку после её первых теннисных уроков: «Леди, которая обучает Олимпию, понятия не имеет, что я мать её ученицы. Так что посмотрим, как всё сложится».

Перед своим первым теннисным уроком Олимпия даже посмотрела несколько роликов, на которых её мама играет на корте. «Она смотрел очень внимательно, хотя вообще предпочитает мультики. Я ответственная мама и серьёзно отношусь к теннисной технике. Мне важно убедиться, что инструктор хорошо преподаёт Олимпии. Поэтому, конечно же, я буду следить за этими уроками», — добавила Серена Уильямс.

Дети Азаренко, Серены и Весниной – не единственный пример сейчас, когда малыши идут по стопам теннисных мам. Уже давно занимается теннисом дочка Татьяны Марии – Шарлотта. Сама немецкая спортсменка, как Серена, Азаренко, Клейстерс, Циг и некоторые другие, смогла выиграть титул на турнире WTA после родов. Недавно Татьяна стала мамой второй раз – она родила дочку Сесилию и уже сейчас готовится к очередному возвращению в тур. Возможно, когда-нибудь мама с дочкой сыграют вместе.

Открытый чемпионат Франции проходит на кортах «Ролан Гаррос» с 30 мая по 13 июня.