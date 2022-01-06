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16 эйсов помогли Карену Хачанову победить Стива Джонсона и выйти в 1/4 финала в Аделаиде

16 эйсов помогли Карену Хачанову победить Стива Джонсона и выйти в 1/4 финала в Аделаиде
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Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Аделаиде (Австралия) под вторым номером, пробился в четвертьфинал, обыграв представителя США Стива Джонсона со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа.

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года 16 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Джонсона 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Хачанов поспорит с белорусом Егором Герасимовым, пробившимся в основную сетку через квалификацию. Турнир в Аделаиде завершится 9 января.

Карен — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года, бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде.

Аделаида-1 (м). 2-й круг
06 января 2022, четверг. 07:05 МСК
Стив Джонсон
85
США
Стив Джонсон
С. Джонсон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		4 6
         
Карен Хачанов
29
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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