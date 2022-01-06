16 эйсов помогли Карену Хачанову победить Стива Джонсона и выйти в 1/4 финала в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Аделаиде (Австралия) под вторым номером, пробился в четвертьфинал, обыграв представителя США Стива Джонсона со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа.

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года 16 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Джонсона 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Хачанов поспорит с белорусом Егором Герасимовым, пробившимся в основную сетку через квалификацию. Турнир в Аделаиде завершится 9 января.

Карен — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года, бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде.