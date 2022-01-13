Андрей Рублёв — о Новаке Джоковиче: личные договорённости не дают права пересечь границу

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о желании первой ракетки мира Новака Джоковича сыграть на Australian Open без прививки. Джокович получил первый номер на жеребьёвке Australian Open и в настоящий момент готовится к турниру. Несмотря на это, его всё ещё могут депортировать из Австралии — такое право есть у министра иммиграции.

«У меня никаких проблем со въездом не было, так как я вакцинирован. Ситуация с Новаком и правда очень запутанная. Мы не знаем всех деталей. С одной стороны, есть федеральный закон страны, с другой — личные договорённости Новака и турнира.

Но да, личные договорённости не дают спортсмену права пересечь границу. Потому что закон страны есть закон — по нему живут местные жители и те, кто приезжает. Никто из нас не хотел бы попасть в такую ситуацию. Я могу лишь развести руками и сожалеть, что вместо тенниса сейчас все обсуждают такие вещи», — цитирует Рублёва ТАСС.