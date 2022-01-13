Андрей Рублёв — о Новаке Джоковиче: личные договорённости не дают права пересечь границу

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о желании первой ракетки мира Новака Джоковича сыграть на Australian Open без прививки. Джокович получил первый номер на жеребьёвке Australian Open и в настоящий момент готовится к турниру. Несмотря на это, его всё ещё могут депортировать из Австралии — такое право есть у министра иммиграции.
«У меня никаких проблем со въездом не было, так как я вакцинирован. Ситуация с Новаком и правда очень запутанная. Мы не знаем всех деталей. С одной стороны, есть федеральный закон страны, с другой — личные договорённости Новака и турнира.
Но да, личные договорённости не дают спортсмену права пересечь границу. Потому что закон страны есть закон — по нему живут местные жители и те, кто приезжает. Никто из нас не хотел бы попасть в такую ситуацию. Я могу лишь развести руками и сожалеть, что вместо тенниса сейчас все обсуждают такие вещи», — цитирует Рублёва ТАСС.
- 13 января 2022
-
14:56
-
14:42
-
14:39
-
14:05
-
13:40
-
13:11
-
12:48
-
12:20
-
12:18
-
10:35
-
10:28
-
10:18
-
09:51
-
09:39
-
09:12
-
09:02
-
08:50
-
06:57
-
06:15
-
05:32
-
04:56
-
04:15
-
03:07
-
00:44
- 12 января 2022
-
23:20
-
22:34
-
22:31
-
22:11
-
21:52
-
21:43
-
21:01
-
16:53
-
16:35
-
16:20
-
15:43