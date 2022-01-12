Джоковича пока не достать! Но Медведев может потерять 2-е место уже после Australian Оpen

Сразу после Australian Оpen россиянин Даниил Медведев может потерять своё 2-е место в рейтинге ATP. А вот достать лидера Новака Джоковича пока нереально.

Коронавирус вмешался во многие аспекты в теннисе, в том числе и в рейтинговую систему. Основной рейтинг называется рейтингом 52 недель, что соответствует ровно одному году. И если раньше очки за прошлогодний турнир сгорали в тот момент, как проходил точно такой же турнир нового сезона, то сейчас из-за сдвига многих соревнований очки всё так же сгорают ровно через 12 месяцев, но иногда это не совпадает с датами прошлогодних турниров. Вот и сейчас в ближайшие пару месяцев будут довольно интересные так называемые Drop Date (даты сгорания), которые могут существенно повлиять на положение теннисистов в табели о рангах.

В 2021 году целый блок турниров проходил в феврале вместо привычного января. И когда в понедельник, 10 января 2022 года был опубликован свежий рейтинг 52 недель ATP, в него попали очки и за только что завершившийся ATP Cup – 2022, и за прошлогодний ATP Cup – 2021, проводившийся тогда в феврале. Ещё «интереснее» рейтинг будет 31 января – сразу после завершения Australian Open – 2022. В том рейтинге будут учитываться очки и за два ATP Cup (2021 и 2022), и за два Australian Open (2021 и 2022). Лишь 7 февраля сгорят очки за ATP Cup – 2021, а 21 февраля – за Australian Open – 2021. Так что до окончания Australian Open – 2022 игроки практически не будут терять очки, а только добавлять их.

Отсюда возникает вопрос: может ли Даниил Медведев, занимающий сейчас второе место, каким-то образом сразу после Australian Open обойти лидера мирового рейтинга Новака Джоковича? Расклад такой – сейчас теннисистов разделяет 2080 очков. Но сразу после завершения турнира Медведев потеряет 10 очков – худший из учитываемых результатов за год (Рим-2021). В итоге разница составит 2090 очков. И даже если Джоковичу всё же не позволят сыграть на турнире, а Даниил завоюет титул (добавит 2000 очков), серб будет опережать россиянина на 90 очков. А вот если бы Медведев чуть получше выступил на ATP Cup, то он бы вполне мог догнать Новака. Пока же это нереально.

Таким образом, сразу после Australian Open первое место Джоковича останется незыблемым. А вот вторую позицию при определённых обстоятельствах Медведев может и потерять. Ему в спину дышит немец с русскими корнями Александр Зверев. Сейчас теннисистов разделяют 965 очков. Но после завершения турнира у Зверева отнимется 360 очков – разница между показателями за Australian Open – 2020 и 2021. В итоге разрыв между Даниилом и Александром увеличится до 1325 очков. И чтобы перекрыть это отставание, Звереву необходим титул в Мельбурне. При этом Медведев не должен дойти до полуфинала. Только в таком случае Александр сместит россиянина со второго места.

Australian Open-2022 пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.