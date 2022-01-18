Даниил Медведев объяснил, почему часто выходил к сетке в первом круге Australian Open

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему часто выходил к сетке в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии, в котором его соперником был швейцарец Генри Лааксонен. Медведев одержал победу со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).

«Такой тактики не было. Но в Австралии всегда довольно быстрые корты, поэтому игра располагает к тому, чтобы выходить к сетке. Сегодня некоторые выходы были не очень удачные. Но, насколько я помню по своим играм в Австралии, всегда здесь так складываются розыгрыши, что часто приходится их завершать у сетки. Поэтому хорошо, что можно как-то больше попробовать в первом круге.

А так да, хороший матч, где в третьем сете он круто играл. Поэтому рад, что сумел на своей подаче обойтись без брейк-пойнтов в этом третьем сете и выиграть тай-брейк», — приводит слова Даниила Eurosport.ru.