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Australian Open — 2022: Даниил Медведев и Андрей Рублёв победили в трёх сетах, вышли во 2-й круг и идут навстречу

Даниил Медведев и Андрей Рублёв ворвались во 2-й круг Australian Open без потери сета
Даниил Сальников
Даниил Медведев и Андрей Рублёв победили
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Причём Рублёв взял спринтерский темп и провёл на корте всего 1 час 24 минуты.

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв уверенно стартовали на Australian Open – 2022 и буквально ворвались во второй круг без потери сета. Наши ребята сделали первый шаг навстречу друг другу. Будет ли русский четвертьфинал, как год назад?

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В Мельбурне подходят к концу матчи первого круга. В понедельник играли представители верхней половины сетки. Российские девушки в этот день выступили не очень удачно. Сошли с дистанции Екатерина Александрова, Анастасия Потапова и Варвара Грачёва. Лишь Вероника Кудерметова (28) уверенно проследовала во второй круг.

А вот наши мужчины прошли в следующий раунд без потерь. Карен Хачанов (28) в четырёх сетах справился с американцем Денисом Кудлой. Чемпион только что завершившегося турнира в Сиднее Аслан Карацев (18) не сразу вошёл в матч с испанцем Хауме Мунаром и большую часть времени был в роли догоняющего. В пятисетовом пятичасовом триллере Карацев сделал 87 ударов навылет и допустил аж 107 невынужденных ошибок, но всё же победил.

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Во вторник наконец первый матч в сезоне сыграл Андрей Рублёв (5). В середине декабря россиянин выиграл на показательном турнире в Абу-Даби, после чего получил положительный тест на коронавирус и ушёл на самоизоляцию. Из-за этого Андрей пропустил ATP Cup и только в Мельбурне впервые вышел на корт. Как оказалось, Рублёв находится в прекрасной форме. Он задавил темпом крепкого итальянца Джанлуку Маджера и всего за 1 час 24 минуты добился победы – 6:3, 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2022, вторник. 06:35 МСК
Генри Лааксонен
91
Швейцария
Генри Лааксонен
Г. Лааксонен
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 6 3    
6 		6 7 7    
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Прошли во второй круг также Дарья Касаткина (25), Анастасия Павлюченкова (10) и Людмила Самсонова. Оступилась лишь Вера Звонарёва. По ходу дня стало известно, что Россию в мужском одиночном разряде будут представлять всё-таки не 4 теннисиста, а 5. Полуфиналист ATP Cup – 2022 Роман Сафиуллин, проигравший в финале квалификации, дождался своей очереди и стал лаки-лузером. Он заменил в сетке норвежца Каспера Рууда (8), который получил травму на тренировке.

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Самым высоко сеяным теннисистом на турнире после снятия Джоковича стал чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев. В начале января Даниил вместе с Сафиуллиным дошёл до полуфинала ATP Cup, а следующую неделю посвятил подготовке к Australian Open, где в прошлом году дошёл до финала. Сетка у россиянина получилась непростой, причём президент ФТР Шамиль Тарпищев обратил внимание на первые три круга: «У Медведева первая четвертушка соперников сильнее второй. С местными всегда тяжело играть… Кирьос — серьёзный соперник. При его лучшей игре может доставить неприятности. Там ещё Умбер в этой части сетки — с ним тоже тяжело. Вторая четвертушка проще. Надо готовиться, серьёзно отнестись к проблеме врабатываемости в первых кругах».

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Путь Медведева на турнире начался матчем со швейцарцем финского происхождения Генри Лааксоненом, который сейчас занимает 91-е место в рейтинге ATP. Ранее теннисисты уже встречались друг с другом в рамках Кубка Дэвиса – 2019, и тогда успех в трёх сетах праздновал россиянин.

Даниил неудачно вступил в матч и сразу же отдал свою подачу, но тут же сделал обратный брейк и взял 6 геймов подряд, а с ними и первую партию – 6:1 за 27 минут. Во втором сете Генри уверенно держал свою подачу до счёта 2:2, пока Медведев не сделал брейк, после чего россиянин чётко довёл партию до победы – 6:4.

Australian Open – 2022. Мужчины. Сетка

В третьей партии Лааксонен стал ещё лучше играть на своей подаче. Даниил не смог вообще добиться ни одного брейк-пойнта, и судьба сета решилась на тай-брейке. В нём россиянин постоянно лидировал и уверенно довёл матч до победы – 6:1, 6:4, 7:6 (7:3) за 1 час 56 минут.

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2022, вторник. 06:35 МСК
Генри Лааксонен
91
Швейцария
Генри Лааксонен
Г. Лааксонен
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 6 3    
6 		6 7 7    
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Так россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв уверенно стартовали на Australian Open – 2022. Причём Рублёв взял спринтерский темп и провёл на корте всего 1 час 24 минуты. Наши ребята сделали первый шаг навстречу друг другу. Будет ли русский четвертьфинал, как год назад?

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