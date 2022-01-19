Дзаламидзе и Рахимова проиграли в первом круге Australian Open в парном разряде

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова уступили в первом круге Australian Open в парном разряде японкам Суко Аояме и Эне Шибахаре. Матч прошёл в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 8» и завершился победой японских спортсменок со счётом 4:6, 6:3, 6:1.

Во втором круге Аояма и Шибахара встретятся с победительницами матча Лейла Фернандес (Канада) / Эрин Рутлифф (Канада) – Лизетт Кабрера (Австралия) / Присцилла Хон (Австралия).

Ранее во второй круг Australian Open в парном разряде вышли россиянка Анастасия Потапова и представительница Швеции Ребекка Петерсон.

Победительницами Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в парном разряде стали бельгийка Элисе Мертенс и белорусская теннисистка Арина Соболенко.