Дзаламидзе и Рахимова проиграли в первом круге Australian Open в парном разряде
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Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова уступили в первом круге Australian Open в парном разряде японкам Суко Аояме и Эне Шибахаре. Матч прошёл в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 8» и завершился победой японских спортсменок со счётом 4:6, 6:3, 6:1.
Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
19 января 2022, среда. 03:10 МСК
Натела Дзаламидзе
Камилла Рахимова
Н. Дзаламидзе К. Рахимова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|1
|
|6
|6
Суко Аояма
Эна Шибахара
С. Аояма Э. Шибахара
Во втором круге Аояма и Шибахара встретятся с победительницами матча Лейла Фернандес (Канада) / Эрин Рутлифф (Канада) – Лизетт Кабрера (Австралия) / Присцилла Хон (Австралия).
Ранее во второй круг Australian Open в парном разряде вышли россиянка Анастасия Потапова и представительница Швеции Ребекка Петерсон.
Победительницами Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в парном разряде стали бельгийка Элисе Мертенс и белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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