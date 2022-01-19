СМИ: Tennis Australia оплатит судебные издержки Джоковича. Они могут составить $ 500 тыс.

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) оплатит судебные издержки первой ракетки мира серба Новака Джоковича, сообщает издание Daily Mail. На данный момент точная сумма выплат неизвестна, однако она может составить около $ 500 тыс.

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено Федеральным судом. Новак окончательно проиграл дело и был депортирован из Австралии.

Примечательно, что Tennis Australia финансируется в том числе из австралийского госбюджета и обязана тратить все полученные средства на развитие спорта в стране. По информации Daily Mail, федерация приняла такое решение «в рамках соглашения о борьбе Джоковича за то, чтобы остаться в Мельбурне и участвовать в соревнованиях».