СМИ: Tennis Australia оплатит судебные издержки Джоковича. Они могут составить $ 500 тыс.
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Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) оплатит судебные издержки первой ракетки мира серба Новака Джоковича, сообщает издание Daily Mail. На данный момент точная сумма выплат неизвестна, однако она может составить около $ 500 тыс.
Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено Федеральным судом. Новак окончательно проиграл дело и был депортирован из Австралии.
Примечательно, что Tennis Australia финансируется в том числе из австралийского госбюджета и обязана тратить все полученные средства на развитие спорта в стране. По информации Daily Mail, федерация приняла такое решение «в рамках соглашения о борьбе Джоковича за то, чтобы остаться в Мельбурне и участвовать в соревнованиях».
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