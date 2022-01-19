Карацев прокомментировал то, что в его команду вошёл испанский тренер Труильо-Солер

15-я ракетка мира, россиянин Аслан Карацев прокомментировал новость о том, что в его команду вошёл испанский специалист Габриэль Труильо-Солер.

«У нас хорошие взаимоотношения. Он понимает мою игру, у нас складно идёт работа на корте. На самом деле, у нас было недостаточно времени: мы всего три недели потренировались вместе в Барселоне. Было уже поздно оформлять все эти визы, так как в Австралию её нужно было оформлять где-то за полтора месяца. Он, естественно, не успел это всё подготовить. И мы решили, что он после Австралии поедет со мной на несколько турниров – попробовать, посмотреть на нашу связь», — сказал Карацев на YouTube-канале Eurosport.

Предыдущим тренером Карацева был белорусский специалист Егор Яцык. Стороны прекратили сотрудничество в октябре 2021 года. Яцык тренировал российского теннисиста с 2019 года, и под его руководством Аслан поднялся в топ-20 рейтинга ATP.