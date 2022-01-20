Американская теннисистка объявила о завершении карьеры в 22 года
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22-летняя американская теннисистка Катрин Беллис объявила о завершении карьеры. Спортсменка, которая перенесла четыре операции за полтора года, так и не смогла полностью восстановиться после травмы запястья. Она не выступала с «Ролан Гаррос» 2020 года.
«Я не заметила прогресса и приняла решение больше не играть в теннис. Уже больше трёх лет я хожу по кругу: восстановление, тренировки, травмы. Психологически и физически я так уже больше не могу.
Очень люблю этот вид спорта, и у меня остались только лучшие воспоминания о том времени, когда я играла. Но пришло время двигаться дальше», — написала американская теннисистка в своём «инстаграме».
Высшее достижение Катрин Беллис — 35-е место в рейтинге WTA.
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