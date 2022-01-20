20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович собрался подать в суд на правительство Австралии за жестокое обращение. Об этом информирует издание The Sun, ссылаясь на источник.

Под жестоким обращением имеется в виду то, что Джоковича содержали в карантинном отеле в Мельбурне после первого аннулирования визы в Австралию. Сообщается, что сумма иска может составить £ 3,2 млн ($ 4,36 млн), в том числе £ 2,3 млн ($ 3,13 млн) призовых, которые Новак мог завоевать за победу на Открытом чемпионате Австралии, если бы его допустили до турнира.

«Хорошо известно, что Новак и его семья считают, что с ним плохо обращались в карантинном отеле в Мельбурне. Его мать рассказала, что в отеле были тучи блох и личинок. Его фактически держали в плену», — сообщил источник, близкий к агенту Джоковича.