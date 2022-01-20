«Мысли о другом исходе не было». Ольховский — о победе Рублёва в матче с Беранкисом

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал выход соотечественника Андрея Рублёва в третий круг Australian Open. Ранее Рублёв обыграл литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:4, 6:2, 6:0.



«Уверенная победа Рублёва. Андрей сейчас в очень хорошей форме. Мысли о другом исходе не было. Рублёв играет хорошо. Естественно, ожидали такого результата. Что касается эмоций, то матч на матч не приходится. Главное — уверенная победа», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



В мировом рейтинге Андрей Рублёв занимает шестое место. Ричардас Беранкис приехал на Australian Open в статусе 93-й ракетки мира.



В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева.

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