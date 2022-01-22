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Даниил Медведев — единственный россиянин, пробившийся во 2-ю неделю Australian Open — 2022

Даниил Медведев — единственный россиянин, пробившийся во 2-ю неделю Australian Open — 2022
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев стал единственным представителем России, который сумел пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022.

В матче третьего круга Медведев в трёх сетах обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:4, 6:2. За право выйти в четвертьфинал Медведев поборется с американцем Максимом Кресси.

На стадии третьего круга потерпели поражения сразу три российских теннисиста – Аслан Карацев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

У женщин на той же стадии выбыли Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович, который не сможет защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за масштабного скандала с визой. В финале 2021 года Джокович в трёх сетах обыграл именно Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Лёгкая прогулка после битвы с Кирьосом. Медведев шагнул во 2-ю неделю Australian Open Лёгкая прогулка после битвы с Кирьосом. Медведев шагнул во 2-ю неделю Australian Open
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