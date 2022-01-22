Лёгкая прогулка после битвы с Кирьосом. Медведев шагнул во 2-ю неделю Australian Open

Чемпион US Open Даниил Медведев уверенно шагнул во вторую неделю Australian Open – 2022. После тяжёлой битвы с Ником Кирьосом поединок с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом стал для нашего теннисиста практически лёгкой прогулкой.

Полным ходом на Australian Open – 2022 идут поединки третьего круга. В пятницу сошли с дистанции все три представителя России, оставшиеся к тому моменту в верхних половинах одиночных сеток. У женщин Вероника Кудерметова (28) проиграла Марии Саккари (5) из Греции, Аслан Карацев (18) уступил французу Адриану Маннарино, а Карен Хачанов (28) не сумел справиться с 20-кратным чемпионом «Шлемов» Рафаэлем Надалем (6). А в субботу вступили в борьбу за попадание во вторую неделю турнира оставшиеся четыре россиянина – два в мужской сетке и два в женской.

Первым из российских теннисистов на корт вышел чемпион US Open Даниил Медведев (2), имеющий самый высокий номер посева среди тех, кто вступил борьбу на турнире. После уверенной победы на старте над швейцарцем Генри Лааксоненом россиянин во втором круге впервые за турнир проиграл сет. «Постарался» любимец австралийской публики Ник Кирьос, который при поддержке трибун выдал настоящий спектакль со множеством потрясающих ударов и невероятных розыгрышей.

Медведев же при этом на протяжении всего трёхчасового сражения сумел сдержать кипевшие внутри него эмоции, не поддался на провокацию публики и «разрушил» игру Кирьоса. Такие матчи долго ещё вспоминают болельщики и специалисты.

В третьем круге Медведеву тоже достался не самый простой соперник – голландец с труднопроизносимой фамилией Ботик ван де Зандсхулп. И как раз в Нью-Йорке-2021, когда Даниил на всех парах мчался к своему первому в карьере «Шлему», именно четвертьфинал с Ботиком оказался для россиянина чуть ли не самым тяжёлым поединком. Во всяком случае, именно эта встреча была единственной за весь турнир, в которой Медведев отдал сопернику сет. Кстати, на первые два круга Australian Open – 2022 ван де Зандсхулп не затратил много времени. Немцу Штруффу он отдал всего 9 геймов за три сета, а с Ришаром Гаске хоть и вынужден был отыгрывать отданную стартовую партию, но, когда голландец взял 10 геймов подряд, его соперник снялся.

На старте матча Даниил с первой же попытки сделал брейк – 2:1, а дальше довольно уверенно держал свою подачу. Впрочем, и голландец больше шансов россиянину не предоставил. Во время подачи на сет при счёте 5:4 Ботик впервые добрался до брейк-пойнтов, но Медведев за счёт отличного первого мяча отвёл все угрозы и выиграл партию – 6:4 за 40 минут. Во втором сете ситуация повторилась: снова брейк в начале – 2:1 и затем чёткий контроль своих геймов со стороны Даниила. Как результат – те же самые 6:4, но ещё быстрее – за 38 минут. Вообще сложилось впечатление, что на этом турнире Медведев со своим тренером решили включить «Режим экономии». В условиях австралийской жары и духоты россиянин старается не тратить лишние силы – ни на выплеск эмоций, ни на то, чтобы как можно быстрее забрать все геймы у соперника. Он методично добивается брейка, а потом доводит партию до победы.

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В третьем сете Медведев дольше добирался до брейка. Он сделал его лишь в 5-м гейме, зато потом россиянин разошёлся не на шутку и собрал все геймы до самого конца – 6:4, 6:4, 6:2 за 1 час 57 минут.

Вот так Даниил Медведев уверенно и с большим запасом прочности шагнул во вторую неделю Australian Open. Причём в 1/8 финала турнира россиянин сыграет уже 4-й год подряд. Потрясающая стабильность! Его следующим соперником будет победитель пары Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Максим Кресси (США). Если австралиец является сейчас 175-й ракеткой мира и попал в сетку благодаря уайлд-кард, то американец французского происхождения на данный момент занимает 70-е место в рейтинге ATP.

Кресси начал сезон очень успешно. На турнире в Мельбурне он дошёл из квалификации до финала, где уступил только Надалю. После этого Максиму дали спецприглашение на турнир в Сиднее, где он обыграл Маннарино, Лайовича и уступил лишь в четвертьфинале Эвансу. На Australian Open – 2022 Кресси отличился в первом же круге, выбив из сетки 22-го номера посева Джона Иснера.