Евгений Кафельников отреагировал на выход Даниила Медведева в полуфинал Australian Open

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал тяжелейшую победу россиянина Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

«Это был эпический матч. Надо отдать должное Оже-Альяссиму, который показал всё, на что был способен. Может, даже больше. Наверное, результат двухнедельной давности на ATP Cup немного притупил ощущения Даниила. Но в концовке сказался опыт, класс и физические кондиции. Такой камбэк после первых двух проигранных сетов — это круто. У меня не было сомнений в победе, когда Медведев выиграл третий сет.

Какие тут нервы? Когда немножко не ожидаешь такой блестящей игры от соперника, то начинаешь играть с определённым запасом, хочешь минимизировать ошибки. Когда соперник играет выше своих возможностей и заставляет тебя напрягаться, по итогу имеем такую игру. Вы же видели — это было практически на протяжении всего матча. Даже в пятой, решающей партии Медведев отыгрывал не один брейк-пойнт. Но по итогу класс сказался. Даниил в полуфинале, а мы все очень рады», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.