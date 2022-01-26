Медведева спасла крыша! Россиянин совершил камбэк с 0-2 по сетам и пробился в полуфинал

Чемпион US Open Даниил Медведев совершил потрясающий камбэк в 1/4 финала Australian Open – 2022. Россиянин спасся с матчбола, отыгрался с 0-2 по сетам и пробился в полуфинал. Вот это воля к победе!

Россию в мужском одиночном разряде на Australian Open – 2022 изначально представляли 5 теннисистов – Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (5), Аслан Карацев (18), Карен Хачанов (28) и Роман Сафиуллин (LL). Но до второй недели дошёл только один – чемпион US Open, вторая ракетка мира Даниил Медведев. Он же после недопуска Новака Джоковича к участию остался самым высоко сеянным на этом соревновании.

Четвёртый круг оказался для Даниила не самым простым. Россиянин даже попсиховал на корте, и всё из-за неприятного и непривычного для современного тенниса игрового стиля соперника. Американец Максим Кресси славится тем, что частенько после мощной подачи, а иногда и после приёма совершает резкий бросок к сетке и пытается там перекрыть все возможные ответы оппонента. В итоге Медведев всё же обыграл Кресси в четырёх сетах и в шестой раз в карьере вышел в 1/4 финала турнира «Большого шлема».

Судьба первой путёвки в полуфинал определялась во вторник в противостоянии Рафаэля Надаля (6) и Дениса Шаповалова (14). И в этом матче разгорелся скандал. Денис постоянно жаловался арбитру на вышке по поводу постоянных затяжек времени со стороны испанца. Шаповалов в сердцах даже назвал судей «продажными». Что касается самого поединка, то поначалу Надаль повёл по сетам 2-0, потом у него начались проблемы с животом, и канадец с русскими корнями сравнял счёт – 2-2. Но в концовке матча Рафаэль всё же дожал соперника и вышел в полуфинал, где сыграет с итальянцем Маттео Берреттини (7), который тоже в пятисетовом поединке победил Гаэля Монфиса (17) из Франции.

В четверг ещё одним полуфиналистом стал Стефанос Циципас (4), который на удивление уверенно расправился в трёх сетах с 20-летним итальянцем Янником Синнером (11). За весь матч, который длился почти 2 часа, правда, с перерывом на небольшой дождь и закрытие крыши, Янник ни разу не подобрался к брейк-пойнтам. А вот Циципас удачно использовал все четыре свои попытки и преобразовал их в брейки – 6:3, 6:4, 6:2.

Последний полуфиналист определялся в матче Феликс Оже-Альяссим (9) – Даниил Медведев (2). Россиянин до четвертьфинала ни разу не встретился с сеяным соперником. Но история личных встреч этих теннисистов вселяла оптимизм в ряды поклонников Даниила, ведь он до Australian Open – 2022 выиграл все три предыдущих очных поединка. Так было в Торонто-2018, на US Open – 2021 и ATP Cup – 2022. И эксперты в большинстве своём сходились во мнении, что Медведеву как соперник гораздо удобнее как раз Оже-Альяссим, чем тот же Кресси. «Оже-Альяссим — более комфортный соперник для Медведева, чем Кресси. На US Open Даня спокойно разобрался с канадцем – 3-0. Конечно, Оже-Альяссим — более солидный игрок, чем тот же американец: у него выше рейтинг, лучше игра, да и вообще все показатели лучше, но играть с ним комфортнее. Медведеву будет проще справиться с манерой игры Оже-Альяссима», — заявил бывший представитель топ-10 от России Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату».

Матч начался с уверенных действий теннисистов на своих подачах. Они даже, будто соревнуясь, сделали по два эйса подряд на старте. Практически всю первую партию не было даже счёта «ровно». Игра стремительно приближалась к тай-брейку, как неожиданно Даниил дрогнул в 11-м гейме и, допустив двойную ошибку, позволил сопернику сделать брейк – 6:5.

Однако подача на сет у Феликса откровенно не пошла. Он сам допустил три ошибки и подарил Медведеву тройной брейк-пойнт. Со второй попытки Даниил перевёл сет на тай-брейк. А там россиянин снова допустил аж две двойные, чем Оже-Альяссим умело воспользовался – 7:6 (7:4) за 1 час 2 минуты.

Публикация доступна в «твиттере» ATP Tennis TV. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).

Во второй партии картина для россиянина не улучшилась. На первой же своей подаче он никак не мог завершить гейм в свою пользу. Четыре раза было ровно, а когда Феликс впервые добрался до брейк-пойнта, ошибся в розыгрыше и позволил сопернику уйти в отрыв – 2:0. Здесь надо отметить, что на матч Медведев вышел с приклеенным пластырем на задней поверхности левого бедра. А мы помним, что в матче с Кресси россиянин вызывал врача, жалуясь на дискомфорт в области поясницы и бедра. Так что же это – отголоски старой проблемы или перед матчем с Оже-Альяссимом появились новые? В любом случае, как ни старался Медведев, но ничего сделать на приёме в этой партии он не смог – максимум брал за чужой гейм всего по одному очку. 6:3 за 41 минуту.

Публикация доступна в «твиттере» Australian Open. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).

Перед третьим сетом оба теннисиста сходили в раздевалку. Эта пауза, возможно, помогла Медведеву немного успокоиться после «холодного душа» в виде двух проигранных сетов. Во всяком случае он очень чётко играл на своих подачах. У Феликса за партию был единственный брейк-пойнт, который россиянин отыграл. Дело дошло до тай-брейка. Однако, как только Медведев сделал мини-брейк – 2:1, пошёл дождь. Причём это был второй случай за день. В матче Циципас – Синнер тоже был перерыв из-за дождя. Но когда закрыли крышу, Даниил лишь увеличил своё преимущество и чётко довёл тай-брейк и сет до победы – 7:6 (7:2) за 1 час 1 минуту.

В начале четвёртого сета на переходе при счёте 2:1 в пользу Феликса россиянин стал жаловаться судье, что большой экран на стадионе мешает ему во время приёма. Как только он готовится отбить подачу соперника, в этот момент меняется картинка, которая его отвлекает. Тем не менее теннисисты продолжили уверенно держать свои подачи. Снова у них практически не было шансов взять геймы соперника. Но кое-что изменилось в игре Оже-Альяссима. Канадец стал больше ошибаться с форхенда, а Медведев стал чаще выигрывать длинные розыгрыши, которые в первой части игры оставались за Феликсом. При счёте 4:4 Даниил заработал первый брейк-пойнт, однако реализовать его не сумел. А в следующем гейме уже канадец получил шанс выиграть сет, а с ним и матч после двойной ошибки Медведева. Но тут россиянин включил космическую скорость и потрясающе выполнил три подачи подряд – 5:5. И ещё один брейк-пойнт получил Медведев, Феликс снова ошибся во время розыгрыша, а Даниил вышел вперёд – 6:5. Чтобы сравнять счёт в матче, россиянину оставалось только подать на сет. Он это сделал, но всё было не так просто. Растеряв тройной брейк-пойнт, Медведев с четвёртой попытки всё-таки выиграл четвёртый сет – 7:5 и перевёл матч в пятую партию.

Здесь стоит отметить, что к концу четвёртого сета у Даниила уже не было заметно никаких проблем со здоровьем. Он действовал бодро, активно и эмоционально реагировал на каждое победное очко. Также эмоционально вёл себя россиянин и в первом же гейме на своей подаче в решающей пятой партии, когда смог отыграть три брейк-пойнта – 1:1. А следом провалился Оже-Альяссим. Сделав кучу ошибок, в том числе двойную, он потерял свой гейм – 2:1 в пользу Медведева. Даниилу после этого оставалось лишь довести матч до победы. Канадец вызывал на корт врача, но это ничего для него не изменило, несмотря на полученные брейк-пойнты в восьмом и 10-м геймах. Медведева уже было не остановить. 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4 за 4 часа 38 минут потрясающей борьбы!

Так, прошлогоднего финалиста турнира Даниила Медведева, можно сказать, спасла крыша на центральном корте Мельбурн-парка. Начиная с тай-брейка третьего сета, который проходил после перерыва из-за дождя, наш парень заиграл совсем по-другому. Он спасся с матчбола, со счёта 0-2 по сетам и вышел в свой пятый полуфинал «Шлема» в карьере. Любопытно, что это был 10-й пятисетовый матч в карьере Даниила, только три из них он выиграл, причём в двух случаях уступал 0-2 по сетам.

За путёвку в решающий матч Даниил сразится в пятницу с греком Стефаносом Циципасом.