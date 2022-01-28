Даниил Медведев — Стефанос Циципас: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open

Сегодня, 28 января, в Мельбурне состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и грек Стефанос Циципас (4).



Поединок поставлен третьим запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не раньше 11:30 мск. По личным встречам впереди Медведев — 6-2.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Стефанос Циципас на Australian Open.



Победитель этого матча в финале сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем (6), либо с итальянцем Маттео Берреттини (7).



Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.