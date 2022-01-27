«Не прощу Циципаса. Теперь мы враги». С кем сыграет Медведев за финал Australian Open

Ох, через какой четвертьфинал пришлось пройти первой ракетке России Даниилу Медведеву, чтобы пробиться в полуфинал первого в этом году турнира «Большого шлема». В матче с Феликсом Оже-Альяссимом (6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4) россиянину пришлось пройти через поражения в двух первых сетах и необходимость отыгрывать матчбол в четвёртой партии в противостоянии с игравшим в лучший теннис в своей жизни канадцем. 25-летний россиянин сумел выжить в матче-триллере и за 4 часа 42 минуты оформил проход в четвёрку лучших на Australian Open.

Для Медведева выход в полуфинал Australian Open стал пятым попаданием в четвёрку лучших на турнирах «Большого шлема». Чаще него среди российских теннисистов в полуфиналы пробивались лишь Марат Сафин (семь подобных успехов) и Евгений Кафельников (шесть выступлений среди четырёх сильнейших теннисистов на мэйджоре). Николай Давыденко играл в полуфиналах четырежды.

Следующий соперник нашего теннисиста – четвёртый номер мирового рейтинга Стефанос Циципас. Путь 23-летнего грека к пятому в, карьере полуфиналу на турнирах «Большого шлема» получился довольно неоднородным. На старте австралийского мэйджора Циципас не испытал ни малейших проблем в игре со шведом Микаэлем Имером, а далее потерял по сету во втором и третьем кругах – во встречах с аргентинцем Себастьяном Баэсом и французом Бенуа Пэром.

Свой самый сложный матч на турнире он провёл в четвёртом круге с американцем Тейлором Фритцем. По ходу того матча грек уступал по партиям 1-2 и находился в одном шаге от сенсационного вылета с турнира, но смог отыграться и дожать соперника в пяти сетах. Зато четвертьфинал с итальянцем Янником Синнером оказался для Стефаноса лёгкой прогулкой. За весь матч грек не позволил молодому сопернику заработать ни одного брейк-поинта, показав практически безошибочный и сверхагрессивный теннис.

Путь Стефаноса Циципаса к полуфиналу Australian Open — 2022:



1-й круг: Циципас – М. Имер (94-й номер рейтинга) – 6:3, 6:4, 6:2;

2-й круг: Циципас – Баэс (99) – 7:6, 6:7, 6:3, 6:4;

3-й круг: Циципас – Пэр (46) – 6:3, 7:5, 6:7, 6:4;

4-й круг: Циципас – Фритц (23) – 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4;

Четвертьфинал: Циципас – Синнер (10) – 6:3, 6:4, 6:2. 1-й круг: Циципас – М. Имер (94-й номер рейтинга) – 6:3, 6:4, 6:2;2-й круг: Циципас – Баэс (99) – 7:6, 6:7, 6:3, 6:4;3-й круг: Циципас – Пэр (46) – 6:3, 7:5, 6:7, 6:4;4-й круг: Циципас – Фритц (23) – 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4;Четвертьфинал: Циципас – Синнер (10) – 6:3, 6:4, 6:2.

Примечательно, что Циципас в пятый раз в карьере играл в четвертьфинале ТБШ, и во всех случаях он одерживал победы. На Australian Open 2019 и 2021 годов Стефанос дошёл до полуфинала, на Открытом чемпионате Франции 2020 года также остановился на стадии полуфинала, а в 2021-м проиграл в финале.

Все полуфиналы Циципаса на ТБШ (5):



— 2019, 2021 — полуфиналы;

«Ролан Гаррос» — 2020 — полуфинал;

«Ролан Гаррос» — 2021 — финал;

— 2022 — пока полуфинал. Australian Open — 2019, 2021 — полуфиналы;«Ролан Гаррос» — 2020 — полуфинал;«Ролан Гаррос» — 2021 — финал; Australian Open — 2022 — пока полуфинал.

Греческий теннисист в третий раз в карьере пробился в полуфинал Australian Open, где второй год кряду сыграет с Медведевым. Год назад на аналогичной стадии турнира россиянин разобрался с соперником за 2 часа 10 минут, одержав очень убедительную победу со счётом 6:4, 6:2, 7:5. Благодаря той победе Даниил впервые в жизни пробился в финал австралийского мэйджора, где спустя два дня в трёх сетах уступил сербу Новаку Джоковичу. И вот теперь Медведева ожидает новая встреча с Циципасом, с которым россиянина связывает давняя история крайне непростых взаимоотношений.

История конфликта между спортсменами началась ещё четыре года назад – в ходе их самой первой личной встречи. 23 марта 2018 года они встретились на корте первый раз в профессиональном туре на турнире в Майами, где Медведев смог одержать волевую победу – 2:6, 6:4, 6:2. В процессе рукопожатия на тот момент 20-летний Циципас позволил себе неосторожное высказывание в адрес Даниила – и экспрессивный россиянин, который уже подошёл к своему креслу, не стал держать себя в руках.

«Тебе лучше заткнуться… (встаёт со своего места и подходит к сетке) Стефанос, ты хоть посмотри на меня. Сначала срочно уходишь в туалет на пять минут, потом бьёшь в трос и не извиняешься и считаешь, что ты хороший парень? Посмотри на меня. На меня посмотри.

(Спустившемуся с вышки судье) Он начал. Он начал. Он начал. Он начал. Сказал «сраный русский». По-вашему, это нормально? (Циципас в это время молча покидает корт) Я ответил ему, потому что он не умеет драться. Он мелкий и не умеет драться. Если он молчит, у меня никаких претензий. Но если что-то говорит и хочет конфликта, то пусть отвечает. А он на меня даже не смотрит».

После матча в Майами конфликт перешёл в довольно пассивную фазу – и в августе 2019 года они даже разделили частный самолёт из Вашингтона в Монреаль на троих с Ником Кирьосом. Но каждое новое поражение постепенно всё сильнее и сильнее действовало на нервы грека, выводя его из себя. После первой встречи в Майами-2018 Медведев ещё трижды подряд переиграл Циципаса на соревнованиях различной степени важности – на US Open — 2018, в Базеле-2018 и в Монте-Карло-2019.

Наконец, после очередной неудачи в полуфинале турнира в Шанхае-2019 грек гневно вспыхнул на послематчевой пресс-конференции. «Я вообще не хочу грубить, но это так скучно. Скучно. Настолько скучно, что… Не знаю. У него мощная подача, и, если тебе удаётся её принять, потом начинается бесконечный розыгрыш», — досадовал Циципас после пятого кряду поражения от Даниила.

Медведеву передали слова греческого теннисиста, и он обиделся. В интервью телеканалу «Евроспорт» перед стартом Итогового турнира — 2019 в Лондоне россиянин отозвался о греке подобным образом: «Я бы не сказал, что у меня есть к нему какое-то особое отношение, но должен быть честен: после его интервью в Шанхае я сказал себе, что теперь, наверное, не прощу его, буду припоминать ему всё, что вижу. Всё, что вижу, буду говорить на камеру. Если он считает, что может говорить такие вещи, то я буду его задевать».

Вспомнил россиянин и про совместное фото из самолёта в Вашингтоне. «На тот момент я всегда говорил, что мы с Циципасом не враги, хоть и далеко не друзья — мы партнёры по работе. Но теперь скажу, что мы, наверное, враги», — утверждал россиянин.

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Стоит заметить, что именно на турнире в британской столице Циципас впервые смог обыграть неудобного соперника. Это произошло в стартовом матче группового турнира, который в итоге сложился для Даниила крайне неудачным образом – в 2019 году он проиграл все три матча и не смог выйти в полуфинал. В позапрошлом году Даниил и Стефанос не пересекались в сетках турниров, зато в прошлом сезоне обменялись победами в личных матчах на турнирах «Большого шлема». Медведев оказался сильнее в Австралии, а Циципас взял реванш во Франции. В полуфинале Australian Open — 2022 они сыграют между собой уже в девятый раз.

История встреч: Медведев – Циципас – 6-2.



1. 2018 год. Майами, хард, 1-й круг. Медведев – Циципас – 2:6, 6:4, 6:2.

2. 2018 год. US Open, хард, 2-й круг. Медведев – Циципас – 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

3. 2018 год. Базель, хард, четвертьфинал. Медведев – Циципас – 6:4, 3:6, 6:3.

4. 2019 год, Монте-Карло, грунт, 3-й круг. Медведев – Циципас – 6:2, 1:6, 6:4.

5. 2019 год. Шанхай, хард, полуфинал. Медведев – Циципас – 7:6, 7:5

6. 2019 год. Лондон, хард, группа. Медведев – Циципас – 6:7, 4:6.

7. 2021 год.

8. 2021 год, «Ролан Гаррос», грунт, четвертьфинал, Медведев – Циципас – 3:6, 6:7, 5:7. 1. 2018 год. Майами, хард, 1-й круг. Медведев – Циципас – 2:6, 6:4, 6:2.2. 2018 год. US Open, хард, 2-й круг. Медведев – Циципас – 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.3. 2018 год. Базель, хард, четвертьфинал. Медведев – Циципас – 6:4, 3:6, 6:3.4. 2019 год, Монте-Карло, грунт, 3-й круг. Медведев – Циципас – 6:2, 1:6, 6:4.5. 2019 год. Шанхай, хард, полуфинал. Медведев – Циципас – 7:6, 7:56. 2019 год. Лондон, хард, группа. Медведев – Циципас – 6:7, 4:6.7. 2021 год. Australian Open , хард, полуфинал. Медведев – Циципас – 6:4, 6:2, 7:5.8. 2021 год, «Ролан Гаррос», грунт, четвертьфинал, Медведев – Циципас – 3:6, 6:7, 5:7.

С момента начала противостояния между Даниилом и Стефаносом в их отношениях постепенно происходила оттепель. Ещё перед началом прошлого Australian Open Циципас рассказал: «На днях он мне помахал рукой, это было приятно. Отношения у нас нормальные. Я не испытываю к нему ненависти, и, кажется, у него нет ненависти ко мне. Но он мой соперник, мы боремся друг с другом на корте, я пытаюсь его обыграть».

А после своего прошлогоднего камбэка в матче с Надалем Стефанос даже признал, что шанхайские слова про скучную игру россиянина были сказаны сгоряча: «Он показывает хороший теннис. Играет точно, играет просто. В прошлом я говорил, что он играет скучно, но на самом деле я так не думаю. На самом деле он действует очень умно и переигрывает соперников».

На пресс-конференции уже после победы над Синнером грека в очередной раз спросили о его отношениях с россиянином – и Циципас снова говорил об их нормализации. «У меня хорошие отношения с Медведевым. После соревнований на Кубке Лэйвера они значительно улучшились. Мы особо не общались в последние пару месяцев, но мы являемся соперниками на корте и ведём борьбу за исполнение одной и той же мечты», — сказал грек.

«Полуфинал «Большого шлема» — это матч, где нужно сражаться. Если я в хорошей форме, то её нужно показывать на корте. Стефанос – сложный соперник, с которым у нас было много матчей. Некоторые выиграл я, некоторые – он. В прошлом году я сыграл здесь невероятно здорово. Надеюсь, что буду здорово подавать и покажу лучший теннис и на этот раз, и у нас получится отличный матч», — в свою очередь сказал Медведев на корте через несколько минут после победы над Оже-Альяссимом.

Сумеет ли Даниил восстановиться после сложнейшего пятисетовика с канадцем и в седьмой раз в карьере переиграть Стефаноса, станет ясно 28 января, когда и состоятся полуфиналы Australian Open – 2022 в мужском одиночном разряде. В другом полуфинале сыграют Рафаэль Надаль и Маттео Берреттини. Точное время начала матчей официально станет ясно позднее – одна игра начнётся в 6:30 мск, а другая – в 11:30.