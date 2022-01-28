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Рафаэль Надаль вышел в финал Australian Open, где может сыграть с Даниилом Медведевым

Рафаэль Надаль вышел в финал Australian Open, где может сыграть с Даниилом Медведевым
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под шестым номером, вышел в финал, обыграв итальянца Маттео Берреттини (7) со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 55 минут.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» 5 раз подал навылет, активно выиграл 28 очков и допустил 19 невынужденных ошибок. На счету Берреттини 14 эйсов, 38 виннеров и 39 неточностей.

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Надаль поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 4).

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 1/2 финала
28 января 2022, пятница. 06:45 МСК
Маттео Берреттини
7
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 6 3  
6 		6 3 6  
             
Рафаэль Надаль
5
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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