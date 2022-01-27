Медведев бьётся за место в финале Australian Open. На его пути – Циципас. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 1/2 финала Australian Open – 2022 Даниил Медведев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция). Матч пройдёт в пятницу, 28 января. Этот поединок начнётся по окончании другого полуфинала – Надаль — Берреттини, но не ранее 11:30 по Москве. Для Даниила это 5-й полуфинал на «Шлеме». До этой стадии он добирался трижды на US Open (2019-2021) и теперь два раза на Australian Open (2021-2022). Кругом ранее Медведев в эпической битве с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом смог отыграться с 0:2 по сетам, а в четвёртой партии уйти с матчбола. Хватит ли у Даниила сил на следующий шаг? Ведь теперь его ждёт непримиримый соперник – Циципас. Не пропустите нашу трансляцию!
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К пятнице в мужской сетке Australian Open осталось 4 теннисиста. Самый низкий номер посева — 7-й — у итальянца Маттео Берреттини.
Кстати, это был всего лишь 10-й пятисетовик в карьере Медведева. Лишь три он смог выиграть и в двух из них отыгрался с 0-2 по сетам — с Чиличем на Уимблдоне-2021 и Оже-Альяссимом на Australian Open – 2022.
Уимблдон-2017. Бемельманс – 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6.
Уимблдон-2018. Маннарино – 4:6, 3:6, 6:4, 7:5, 3:6.
«Ролан Гаррос» – 2019. Эрбер – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.
Уимблдон-2019. Гоффен – 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.
US Open – 2019. Надаль – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
Australian Open – 2020. Вавринка – 2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 2:6.
Australian Open – 2021. Краинович – 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.
Уимблдон-2021. Чилич – 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.
Уимблдон-2021. Хуркач – 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 3:6.
Australian Open – 2022. Оже-Альяссим – 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4.
В 1/4 финала Медведеву впервые на турнире достался в соперники сеяный теннисист — канадец Феликс Оже-Альяссим (9). По признанию многих экспертов, Феликс проводил в этот день лучший матч в жизни. Он прекрасно подавал и заставлял Медведева долго искать ключи к победе. Тем временем, сам канадец взял два сета, а в третьем дело дошло до тай-брейка, во время которого пошёл дождь. Пауза в игре и закрытая крыша на корте, позволили Даниилу, по его же признанию, перевернуть игру. Он отыгрался с 0-2 по сетам, спасся с матчбола в 4-м и выиграл в пяти партиях за 4 часа 42 минуты! 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4.
В 1/8 финала у Даниила получился очень нервный матч с американцем французского происхождения Максимом Кресси. Своим непривычным стилем для современного тенниса «подача — выход к сетке» Кресси заставил Медведева приложить немало усилий, чтобы одержать победу в четырёх сетах.
В третьем круге был матч с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. Даниил отдал сопернику целый сет во время победного для него US Open — 2021. Россиянин провёл работу над ошибками, на этот раз победил в трёх партиях и вышел во вторую неделю ТБШ.
Во втором круге был потрясающий по накалу матч с Ником Кирьосом. Поддерживаемый местной публикой австралиец смог взять у Даниила один сет, но всё же дальше прошёл именно Медведев.
Турнирный путь на Australian Open — 2022 Даниил Медведев начал с победы в трёх сетах над швейцарцем с финскими корнями Генри Лааксоненом — 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).
Расписание матчей 28 января
Вот как выглядит расписание матчей на центральном корте в пятницу, 28 января:
не ранее 6:30 мск. Маттео Берреттини (Италия, 7) — Рафаэль Надаль (Испания, 6)
не ранее 11:30 мск. Стефанос Циципас (Греция, 4) — Даниил Медведев (Россия, 2)
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