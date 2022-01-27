Медведев бьётся за место в финале Australian Open. На его пути – Циципас. LIVE!

В 1/4 финала Медведеву впервые на турнире достался в соперники сеяный теннисист — канадец Феликс Оже-Альяссим (9). По признанию многих экспертов, Феликс проводил в этот день лучший матч в жизни. Он прекрасно подавал и заставлял Медведева долго искать ключи к победе. Тем временем, сам канадец взял два сета, а в третьем дело дошло до тай-брейка, во время которого пошёл дождь. Пауза в игре и закрытая крыша на корте, позволили Даниилу, по его же признанию, перевернуть игру. Он отыгрался с 0-2 по сетам, спасся с матчбола в 4-м и выиграл в пяти партиях за 4 часа 42 минуты! 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4.