К отцу Циципаса в матче с Медведевым приставили арбитра, чтобы следить за подсказками

Во время матча 1/2 финала Australian Open Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция) к отцу греческого теннисиста приставили арбитра, сообщил комментатор телеканала Eurosport. У трибун, где сидит отец Стефаноса, находятся турнирный арбитр и известный рефери Ева Асдераки, которая говорит на греческом. Они следят за тем, чтобы отец Циципаса не делал подсказки сыну.



После второго сета, который закончился победой Стефаноса со счётом 6:4, Медведев обрушился с критикой на арбитра на вышке. Россиянин накричал на него из-за того, что тот не реагировал на подсказки Циципасу.



В результате в начале четвёртого сета греческий теннисист получил предупреждение.

Победитель этого матча в финале сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.