Жюстин Энен раскритиковала Даниила Медведева за нападки в адрес судьи

Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен раскритиковала россиянина Даниила Медведева за эмоциональный эпизод в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии – 2022 с греком Стефаносом Циципасом. Россиянин накричал на судью за то, что тот не наказал грека за коучинг со стороны его отца. После матча Даниил извинился перед арбитром.

«Он явно переступил черту. Мы не можем допускать того, чтобы кто-то так разговаривал с судьёй, тем более что тот не допускал серьёзных ошибок. По сути Даниил, может быть, и прав, но по форме это явно неприемлемо. Он зашёл слишком далеко. Возможно, его следует наказать. Это вполне может произойти. Да, после игры он извинился, сказав: «То, что я сделал, — неправильно, давайте перелистнём страницу». Но я не уверена, что это будет так легко сделать», — приводит слова Энен Eurosport.uk.