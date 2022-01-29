Дмитриева: Медведев ещё не чувствует себя хозяином финалов «БШ». Надо показать лучшую игру

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева рассказала об ожиданиях от финала Australian Open, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.



«Медведеву надо показать свою лучшую игру. С первых минут попытаться войти в игру и быть опасным соперником. Отпускать матч на старте — очень опасно. Всё зависит от того, как психологически настроиться Даня. Нет сомнений в том, что Надаль будет во всеоружии, опыт подобных матчей у него огромнейший.

Для Медведева это тоже не первый опыт, но наверное, Даня ещё не чувствует себя полным хозяином финалов «Большого шлема». Игра может быть равной, надеюсь, маленький перевес на стороне Медведева будет», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Финал состоится завтра, 30 января.