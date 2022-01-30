Надаль стал рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль установил новый рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Испанец стал первым мужчиной, выигравшим мэйджоры 21 раз.



Рекордную победу он одержал в финале Australian Open. Надаль одержал волевую победу в матче с россиянином Даниилом Медведевым со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

Отметим, что до этого момента Надаль брал титул в Мельбурне лишь однажды, в 2009 году.



Прошлогодний Australian Open выиграл первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл именно Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович не сумел принять участие в текущем розыгрыше из-за скандала с визой и последовавшей депортации.