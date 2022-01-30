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Надаль стал рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема»

Надаль стал рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема»
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль установил новый рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Испанец стал первым мужчиной, выигравшим мэйджоры 21 раз.

Рекордную победу он одержал в финале Australian Open. Надаль одержал волевую победу в матче с россиянином Даниилом Медведевым со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

Отметим, что до этого момента Надаль брал титул в Мельбурне лишь однажды, в 2009 году.

Прошлогодний Australian Open выиграл первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл именно Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович не сумел принять участие в текущем розыгрыше из-за скандала с визой и последовавшей депортации.

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