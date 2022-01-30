Надаль — величайший! Рафа дожал Медведева в пяти сетах и завоевал рекордный 21-й «Шлем»

Теперь уже точно Рафаэля Надаля можно называть величайшим теннисистом в истории. Испанец, отыгравшись с 0-2 по сетам в финале с Даниилом Медведевым, дожал соперника в пяти партиях и завоевал свой рекордный 21-й «Шлем». По этому показателю Надаль ушёл в отрыв и от Джоковича, и от Федерера. Кроме того, Рафа стал 4-м игроком в истории, который дважды собрал «Карьерный шлем».

Состав участников финала в мужском одиночном разряде Australian Open – 2022 не вызвал ни у кого удивления. До этой стадии добрался Даниил Медведев (2) – самый высоко сеяный теннисист из всех участвовавших в турнире после снятия Новака Джоковича.

Вторым участником решающего матча стал 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, который посеян под 6-м номером. Отметим, что испанец выбрался уже в 6-й свой финал в Австралии, причём в 2009-м становился чемпионом. А Даниил уже второй год подряд получил путёвку в поединок за титул в Мельбурне.

Тут необходимо отметить, что само участие Надаля в Australian Open было под вопросом, ведь он пропустил вторую половину сезона-2021 из-за серьёзной травмы ноги. И всё же в Австралию Надаль приехал, с ходу выиграл турнир ATP-250 в Мельбурне, а потом неделю готовился на этих же кортах к первому «Шлему» в сезоне. На пути к финалу Рафаэль обыграл 6 соперников и довёл свою серию в новом году до 9 победных матчей. Самым тяжёлым для испанца получился четвертьфинал с Денисом Шаповаловым. Надаль повёл по сетам 2-0, но растерял преимущество – 2-2. Причём испанец вызывал на корт врача, жалуясь на дискомфорт в области живота. Медики выдали теннисисту какие-то таблетки, после чего Рафаэль снова включился в борьбу и довёл матч до победы.

У Даниила сетка получилась такой, что с первым сеяным соперником он столкнулся только в 1/4 финала. Однако уже во втором круге была невероятная битва с любимцем местной публики Ником Кирьосом, а в четвёртом – с американцем Максимом Кресси – представителем вымирающего стиля «подача – выход к сетке». Потеряв по сету с этими соперниками, Даниил оказался в четвертьфинале на грани вылета. Канадец Феликс Оже-Альяссим (9) дал серьёзный бой чемпиону US Open. Феликс вёл по сетам 2-0, в четвёртой партии добрался до матчбола. Но Медведеву помогли перерыв из-за дождя и закрытие крыши. После этого наш парень заиграл по-чемпионски и вырвал путёвку в полуфинал.

Полуфинал с Циципасом для Медведева получился не столько тяжёлым, сколько нервным. При встрече этих теннисистов практически всё время высекаются искры. Вот и сейчас Даниил вспылил – накричал на судью, что тот не наказывает грека за коучинг со стороны отца. Возможно, эта разрядка помогла россиянину, и концовку встречи он провёл вдохновенно, не оставив сопернику ни шанса.

К финалу участники подошли с интересными статистическими показателями. Даниил отдал соперникам за шесть матчей пять сетов – два Оже-Альяссиму, по одному Кирьосу, Кресси и Циципасу. Надаль проиграл на одну партию меньше – две Шаповалову и по одной Хачанову и Берреттини. При этом суммарно Рафаэль провёл на корте 17 часов 4 минуты, а Медведев чуть больше – 17 часов 29 минут. Отметим, что россиянин начал сезон с поражения в первом матче ATP Cup от француза Уго Умбера, но потом выиграл там же 3 одиночки подряд. И с учётом 6 побед на Australian Open подошёл к финалу с серией из 9 побед, как и у Надаля.

Финал в Мельбурне стал уже пятой очной встречей Медведева и Надаля. Испанец выиграл три первых поединка – в Монреале, на US Open и Итоговом чемпионате ATP – 2019, а последний матч остался за Даниилом – полуфинал Итогового-2020. Особняком стоит, конечно же, финал US Open – 2019. Это было первое попадание Даниила в решающий матч турнира «Большого шлема». Он проиграл два сета, потом смог догнать соперника – 2-2, однако концовку увереннее провёл Король грунта.

Перед финалом было много высказываний экспертов о грядущей битве и о тактике теннисистов. Интересно высказался в интервью «Чемпионату» бывший лидер мирового рейтинга и двукратный чемпион турниров «Большого шлема», в том числе Australian Open – 1999 Евгений Кафельников.

«Медведеву надо просто играть так, как он играл до этого. Надаль не успевает физически по скорости. Из-за этого он много играет резаными с двух рук. Он не успевает подойти к мячу. Уверен, что Рафа не выдержит темпа. Физически его не хватит на этот матч. Медведев сильнее Надаля. Уверен, что Даня выиграет максимум в четырёх сетах. Испанец не выдержит играть на таком уровне на протяжении всего матча. Шансы Медведева 75 на 25, надо душить темпом. Даня может это делать, тогда Надаль не будет успевать. Медведев хорошо умеет разводить по разным углам».

И матч действительно пошёл по сценарию, который описал Кафельников. С самого начала Медведев уверенно держал свою подачу, а у испанца почти в каждом гейме были проблемы. При счёте 1:1 Рафаэль отыграл два брейк-пойнта соперника, а свой следующий гейм отдал под ноль – 2:3. Неожиданным этот провал Надаля не назовёшь. Даниил вёл игру, давил на соперника, а тот ошибался. После этого россиянин взял ещё три гейма и за 42 минуты выиграл первый сет – 6:2. Впервые на турнире Рафаэль потерял стартовый сет.

После уверенно выигранной первой партии Даниил на какое-то время потерял концентрацию и позволил сопернику довольно легко повести с брейком – 4:1. Но россиянину помогла своя подача под ноль – 4:2, а потом уже и Рафаэль попал в яму. Ошибки следовали одна за другой, и Медведев сделал обратный брейк – 4:3. Однако сравнять счёт россиянин не смог – Надаль вцепился в подачу соперника и с первого же брейк-пойнта реализовал свой шанс – 5:3. Испанцу оставалось подать на сет, и он даже добрался до сетбола. Но не тут-то было. Даниил заиграл активнее, стал больше рисковать, помогли ему и ошибки Рафаэля. И с пятого брейк-пойнта Медведев добился своего – 5:4. В итоге партия перешла на тай-брейк. Дважды теннисисты обменялись мини-брейками, но в концовке чётче сыграл россиянин – 7:6 (7:5) за 1 час 26 минут. Счёт по сетам стал 2:0, и у Надаля не осталось права на ошибку.

Публикация доступна в «твиттере» Eurosport. Права на видео принадлежат Eurosport и Australian Open (ITF).

Добавим, что в один из решающих моментов сета матч был остановлен из-за того, что на корт выбежала болельщица с транспарантом. Но возмутительницу спокойствия моментально остановили секьюрити и увели под трибуны.

Публикация доступна в «твиттере» Eurosport. Права на видео принадлежат Eurosport и Australian Open (ITF).

Третий сет начался с атак Надаля на подаче Медведева. Испанец понимал, что это чуть ли не последний шанс что-либо изменить в этом финале для него. Он добрался до брейк-пойнта, ещё 6 раз было «ровно», но Даниил всё-таки вытащил этот важнейший гейм. При счёте 3:2 отличный шанс получил уже россиянин на подаче Рафаэля, но он упустил тройной брейк-пойнт! А потом то ли Медведев занервничал, то ли Надаль почувствовал, что соперник дал слабину. Испанец поймал Даниила на ошибках и в 9-м гейме всё-таки сделал брейк – 5:4. Во время подачи на сет у россиянина уже не было ни малейшего шанса ввязаться в борьбу. Рафа отподавал по ноль – 6:4 за 1 час 4 минуты. Трибуны, которые в большинстве своём весь матч поддерживали Надаля и откровенно радовались ошибкам Медведева, в этот момент взорвались. На переходе Даниил даже высказал судье всё, что он думает о зрителях, отметив: «Они без мозгов».

Публикация доступна в «твиттере» Eurosport. Права на видео принадлежат Eurosport и Australian Open (ITF).

Поначалу в 4-м сете этот выплеск эмоций пошёл Медведеву на пользу, он очень быстро добрался до двух брейк-пойнтов, мог получить преимущество, но Рафа выстоял – 1:1. И тут пошёл фейерверк и брейк-пойнтов, и брейков. Ключевым стал 5-й гейм на подаче Медведева. Россиянин отыгрался с тройного брейк-пойнта, потом спасся ещё с трёх. Но в итоге с 7-й попытки Надаль снова вырвался вперёд – 3:2. Шикарные обводящие удары Даниила чередовались с нелепыми ошибками, многие из которых получались после выхода к сетке. Тут ещё и зрители раздражали россиянина. Никак ему не удавалось направить эту негативную энергию толпы в свою пользу. Важно отметить, что в какой-то момент на переходе к Медведеву подходил медработник и слегка «поколдовал» с его левым бедром, которое уже несколько матчей у россиянина затейпировано. Под конец сета Рафаэлю удалось взять ещё одну подачу соперника. 6:3 за 57 минут, и счёт по партиям сравнялся – 2-2.

Удивительно, но после 4 сетов и 4 с лишним часов борьбы на 5-ю партию более свежим, энергичным и активным вышел 35-летний Надаль, который старше соперника на 10 лет. В первом же гейме испанец добрался до брейк-пойнта, но его не реализовал. А вот при счёте 2:2 Рафаэлю со второй попытки удалось добиться брейка. Медведев попытался тут же вернуть утерянное, у него было 3 брейк-пойнта, 6 раз счёт становился «ровно». Но Надаль не сломался – 4:2, добрался до подачи на матч, и вот тут он дрогнул. Медведев сразу вцепился в этот гейм и сравнял счёт – 5:5. Однако развить свой успех и выйти вперёд россиянин не смог. Надаль снова повёл с брейком и второй раз пошёл подавать на матч и титул. На этот раз получилось. В итоге 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 за 5 часов 24 минуты борьбы. Просто историческая победа Надаля!

Вот так Рафаэль Надаль выиграл свой 21-й в карьере титул на «Шлеме». Теперь позади него с 20 победами остались Роджер Федерер и Новак Джокович. Кроме того, успех в Мельбурне позволил испанцу второй раз собрать «Карьерный шлем». Теперь у него минимум по две победы на всех четырёх мэйджорах. Надаль стал по этому показателю только 4-м теннисистом в истории после австралийцев Роя Эмерсона, Рода Лэйвера и серба Новака Джоковича. Стоит добавить, что предыдущий раз Рафаэль смог отыграться с 0-2 по сетам и затем победить в матче на Уимблдоне-2007 в поединке с Михаилом Южным. Что касается Даниила Медведева, то это его второе поражение в карьере в матче, в котором он вёл 2-0 по партиям. Прошлый раз такое было на «Ролан Гаррос» – 2019 в противостоянии с французом Эрбером – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

За победу на турнире Надаль получит $ 2 098 031 призовых, а Медведев за финал — $ 1 149 356. Следующий турнир «Большого шлема» состоится в мае в Париже на кортах «Ролан Гаррос», где Рафа побеждал 13 раз.