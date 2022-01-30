Надаль: полтора месяца назад я не знал, буду ли вообще играть в теннис
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022 поблагодарил свою команду.
«Вам, ребята, даже не знаю что сказать. Для меня это фантастика. Если честно, полтора месяца назад я не знал, вернусь ли я в тур и буду ли вообще играть в теннис. А сегодня стою с этим трофеем. Вы даже не представляете, насколько я благодарен вам за вашу поддержку. Вы потрясающие. Спасибо большую за вашу любовь», — сказал Надаль во время послематчевой церемонии.
Надаль обыграл российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут. До этого момента Надаль брал титул в Мельбурне лишь однажды, в 2009 году.
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