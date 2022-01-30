Дзюба: Медведев всё равно красава, лучший. Он ещё даст всем

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open.
«Обалдеть. Фух. Всё равно великий, конечно, Надаль. Федерер круче. Но Медведев огромное… Медведь всё равно… Даня – лучший. Думаю, у Даниила огромное будущее. Он ещё даст всем. Да, Надаль, конечно, волевой парень.
Но Даня, конечно, зверь. Всё равно красава, лучший. Надаль – легенда в любом случае. Да, великий», – сказал Дзюба в «сториз» «Инстаграма».
Надаль обыграл Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 24 минуты.
Надаль 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 22. На счету Медведева — 23 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 22.
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