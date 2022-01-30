У Надаля теперь в активе победы на 21-м ТБШ. Догонят ли его Федерер и Джокович?

«Чемпионат» проводит новый опрос, посвящённый победе испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open. Сегодня, 30 января, Надаль обыграл в пяти сетах россиянина Даниила Медведева и в 21-й раз выиграл турниры «Большого шлема». Теперь испанец является рекордсменом по количеству побед на мэйджорах.



По 20 титулов у швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича. Как вы считаете, сумеют ли Федерер и Джокович догнать Надаля?

Надаль обыграл Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 24 минуты.



Надаль 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 22. На счету Медведева — 23 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 22.