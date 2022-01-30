Шарапова — об объятиях Надаля с отцом: одна фотография лучше тысячи слов

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фото испанца Рафаэля Надаля, который обнимает отца после победы на Открытом чемпионате Австралии — 2022.

«Одна фотография лучше тысячи слов. Поздравляю, Рафаэль», — подписала Шарапова снимок.

Шарапова — об объятиях Надаля с отцом: одна фотография лучше тысячи слов Фото: «инстаграм» Марии Шараповой

Надаль взял 21-й титул «Большого шлема», установив рекорд и побив достижение швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича. Отметим, что до этого момента Надаль брал титул в Мельбурне лишь однажды, в 2009 году.



Прошлогодний Australian Open выиграл Джокович. В финале он обыграл Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович не сумел принять участия в текущем розыгрыше из-за скандала с визой и последовавшей депортации.