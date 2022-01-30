Медведев — о ключевых моментах матча с Надалем: в следующий раз надо сыграть ещё лучше

Российский теннисист Даниил Медведев выделил ключевые моменты финального матча Australian Open с Рафаэлем Надалем.

«Мы чуть-чуть поговорили (с тренером Жилем Серварой. – Прим. «Чемпионата»), минимально о тактике. В детали – удары справа или слева – не вдавались. Вспомнили тройной брейк-пойнт: чуть-чуть поджал, чуть-чуть ошибся, ну и потом, что Рафа… Ну, это просто с ума сойти! Этот момент в третьем сете при счёте 3:2, 0:40… Я чувствовал, я всё попадал. И чуть-чуть не хватило. Но это теннис, это жизнь. Продолжу работать. Надеюсь, что всё получится. А тогда Рафа ещё не «суперпринимал» мою подачу. Мне удавалось его дестабилизировать, поэтому хочется сказать, что «да», я мог бы (довести матч до победы при счёте 4:2. – Прим. «Чемпионата»). Но там, понятное дело, тоже ничего не известно. Может «зажать», может что угодно случиться. На тот момент я шёл лидером, но… Поэтому это и Рафа, то есть именно тогда он чуть-чуть «переключил» (скорости. – Прим. «Чемпионата»), я чуть-чуть подсел, и тут пошла смена ритма.

Когда счёт был 5:5 в пятом сете и у меня было «больше» или 40:30, я неплохо подал… Если честно, я плохо помню этот момент. Когда я буду смотреть запись этого матча… Когда смотришь выступления других игроков, то думаешь: «А что он ошибся?» А тут человек всё принимает. И вроде ты хорошо играешь, а он тебя обводит. Поэтому тяжело. Обидно. Но опять же это значит, что в следующий раз надо сыграть ещё лучше, хотя это уже тяжело», — сказал Медведев в эфире русской службы Eurosport.

В решающем матче Australian Open – 2022 35-летний Надаль в тяжелейшем матче обыграл вторую ракетку мира 25-летнего россиянина Медведева (2) со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 24 минуты.