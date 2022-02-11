Бывший наставник Иги Свёнтек начал тренировать Шелби Роджерс

Американская теннисистка Шелби Роджерс, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, приступила к сотрудничеству с польским тренером Петром Сержпутовским, сообщил в своём «твиттере» журналист Марек Фурьян.

«Петр Сержпутовский — новый тренер Шелби Роджерс (WTA 47). Американка — опытная теннисистка в свои 30 лет, не имеющая титулов WTA, хотя она выигрывала матчи против Серены Уиляьмс, Эшли Барти, Наоми Осаки и Симоны Халеп. Удачи», — написал Фурьян.



Ранее Сежпутовский тренировал польскую теннисистку Игу Cвёнтек, которая сейчас занимает 8-е место в мировом рейтинге. Под его руководством в 2020 году она выиграла «Ролан Гаррос».



Сотрудничество Сежпутовского и Cвёнтек длилось пять лет и прекратилось в декабре 2021 года.