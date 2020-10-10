Ига Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос», но получила на $ 1 млн меньше Кенин в Австралии

Ига Свёнтек из Польши подняла над головой Кубок Сюзан Ленглен и получила чек на 1,6 млн евро. Но это гораздо меньше, чем на других «Шлемах».

Не отдав соперницам ни сета за весь турнир, 19-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек сенсационно выиграла «Ролан Гаррос» — 2020. В финале она победила чемпионку Australian Open – 2020 Софью Кенин. Таким образом, в этом сезоне на «Больших шлемах» у женщин побеждали три разные теннисистки.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

К финальному матчу девушки подошли с разной нагрузкой. Чемпионка Australian Open — 2020 Софья Кенин практически каждый поединок на нынешнем «Ролан Гаррос» доводила до третьего сета, но неизменно побеждала. А полуфинал с опытной Петрой Квитовой американка выиграла довольно уверенно, и казалось, что в финале она будет фаворитом за счёт опыта большого матча, сыгранного в Мельбурне.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

А вот 19-летняя теннисистка из Польши Ига Свёнтек промчалась до финала с поразительной скоростью, обыгрывая всех соперниц подряд в двух сетах и демонстрируя потрясающий напор. Даже первого номера посева Симону Халеп, чемпионку «Ролан Гаррос» — 2018, Ига разгромила за 1 час 9 минут – 6:1, 6:2. Если учесть, что Свёнтек дошла практически до конца ещё и парного турнира, то её успех выглядит фантастическим.

Ига Свёнтек – юная звезда из Польши, которая «подарила» «Ролан Гаррос» новую чемпионку Симона Халеп сенсационно уступила 19-летней теннисистке из Польши. В сетке не осталось ни одной бывшей победительницы этого турнира.

Вот и в финальном матче Свёнтек начала борьбу без раскачки, сразу же взялась за дело и повела с брейком – 3:0. Но Кенин не собиралась сдаваться, дважды отыгрывала брейк соперницы – 5:4, однако сама подать не смогла, и теннисистка из Польши за 50 минут взяла стартовый сет – 6:4.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

Во второй партии девушки снова обменялись брейками, и когда Ига всё-таки взяла свою подачу – 2:1, Кенин ушла на медицинский перерыв. Видимо проблемы со здоровьем у американки оказались серьёзными. Как бы то ни было, но через 1 час 21 минуту определилась новая победительница Открытого чемпионата Франции – Ига Сёнтек – 6:4, 6:1.

Ига не могла поверить своему счастью, закрыла лицо руками, чтобы не выпустить накопившиеся эмоции наружу, села на корт и только потом пошла к сетке приветствовать соперницу. Для польской теннисистки это первый титул в профессиональной карьере вообще. Она даже не знала, что ей дальше делать – спросила у судьи на вышки разрешения и побежала на трибуны принимать поздравления от своей команды. Казалось, разобраться в этих ступеньках и парапетах ей было даже сложнее, чем со всеми соперницами в турнирной сетке.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

Таким образом, 19-летняя Ига Свёнтек стала первым в истории чемпионом турнира «Большого шлема» из Польши в одиночном разряде. Кроме того, она стала самой низко рейтинговой – чемпионкой «Ролан Гаррос». Ига начала турнир в качестве 54-й ракетки мира, а в новом рейтинге WTA ворвётся в топ-20 – будет 17-й. Также Свёнтек в свои 19 лет стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции после Моники Селеш, которая первенствовала тут в 1992 году в возрасте 18 лет 187 дней. Ещё Ига стала первой теннисисткой со времён победы Жюстин Энен в 2007 году, выигравшей «Ролан Гаррос», не потеряв ни одного сета.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

Во время церемонии награждения, подняв над головой заветный Кубок Сюзанн Ленглен, Свёнтек призналась, что много раз смотрела, как на этих кортах побеждает её любимый игрок Рафаэль Надаль и всё ещё не может поверить, что ей самой удалось добиться успеха. За свою победу на «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек получила не только важные рейтинговые очки, позволившие ей ворваться в топ-20, но ещё и чек на 1,6 млн евро (по нынешнему курсу — $ 1 892 160). Любопытно, что за всю предыдущую карьеру польская теннисистка заработала $ 1 106 808. Интересно, что за аналогичную победу на Australian Open в этого году Софья Кенин получила почти на миллион больше ($2 822 850), а Наоми Осака за успех на US Open – на 1,1 млн больше ($ 3 млн). То есть на «Ролан Гаррос» сумма в чеке для победителя в этом году оказалась самой низкой из всех турниров «Большого шлема».