Надаль в двух сетах уступил американцу Фритцу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся финальный матч одноимённого теннисного турнира серии «Мастерс», в котором сошлись именитый 35-летний испанец Рафаэль Надаль (4-й номер рейтинга) и 24-летний представитель США Тейлор Фритц (20-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Фритца в двух сетах – 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут.

На счету Надаля – две подачи навылет, три двойные ошибки и 2 из 10 (20%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – один эйс, три двойные ошибки и 4 из 9 (44%) удачных брейков.

Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,6 млн. Его прошлым победителем являлся британец Кэмерон Норри.