«Когда дышал, чувствовал боль». Рафаэль Надаль впервые проиграл в этом сезоне

Сенсационно завершился «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В финале Рафаэль Надаль в двух сетах уступил американцу Тейлору Фритцу. Это было первое поражение 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в нынешнем сезоне.

К полуфиналам Индиан-Уэллса сразу три претендента на титул подошли с внушительными сериями побед. У испанца Карлоса Алькараса она достигла 10 успешных матчей, у Андрея Рублёва – 13, а у Рафаэля Надаля – 19.

В испанском дерби 35-летний Надаль справился с 18-летним Алькарасом, продлил серию до 20 побед и вышел в свой 53-й финал «Мастерса» в карьере. В другой паре американец Тейлор Фритц остановил Рублёва и впервые пробился в решающий матч соревнований столь высокого ранга.

Таким образом, в финал первого в сезоне «Мастерса» вышли 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и американец Тейлор Фритц. Испанец выигрывал этот турнир трижды (2007, 2009, 2013) и ещё раз был в финале (2011). А вот у 24-летнего Фритца, который относится к поколению Рублёва, Зверева и Хуркача, в активе был всего один титул – Истбурн-2019. Тем не менее, назвать Тейлора малоизвестным теннисистом нельзя. В 2015 году он выиграл юниорский US Open, был в финалах нескольких турниров ATP, включая пятисотник в Акапулько-2020. В прошлом году после травмы ноги Фритц покинул корт «Ролан Гаррос» в инвалидном кресле. Ему была сделана операция, и уже в июле он выиграл матч на Уимблдоне.

У Надаля тоже много проблем со здоровьем. В прошлом сезоне после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» от Новака Джоковича испанец сделал паузу в выступлениях, вернулся в августе на турнире ATP-500 в Вашингтоне, а затем досрочно завершил год. Тем неожиданнее был старт 2022-го, в котором Рафаэль завоевал три подряд титула (Мельбурн, Australian Open, Акапулько) и вышел в финал Индиан-Уэллса. По ходу калифорнийского турнира испанец установил несколько рекордов. В матче с Алькарасом он одержал 954-ю победу на открытых кортах, опередив Роджера Федерера. По ходу турнира Надаль первым в истории перешагнул отметку в 400 победных матчей на «Мастерсах». К финалу этот показатель достиг 403 успешных поединков.

До финала в Индиан-Уэллсе Надаль и Фритц встречались лишь однажды – в решающем матче Акапулько-2020 уверенно победил испанец – 6:3, 6:2. Тем не менее, Фритц был настроен дать бой знаменитому Рафе: «Ужасно осознавать, что он не отдаст тебе ни одного очка и будет бороться до конца. Бойцовский дух Надаля всегда ведёт его к победе. Но его подача не выносит тебя с корта, так что у меня будет шанс на приёме. Хотя и он здорово играет на приёме, так что это сработает в обратную сторону для моей подачи. Я отлично подавал всю неделю, но он наверняка он что-нибудь предпримет».

Неожиданности начались ещё перед финальным матчем. По сообщениям журналистов, освещавших турнир на месте, американец Тейлор Фритц во время утренней тренировки подвернул правую лодыжку и досрочно завершил занятие. Как признался затем его знаменитый тренер Пол Аннакон, вся команда, включая тренера Майкла Расселла и фитнесс-тренера Вольфганга Освальда, настоятельна советовала Тейлору не выходить в этот день на финал. Однако американец сказал: «Я буду играть. Я смогу это сделать. Я очень хочу выйти на корт с Рафой».

Тем не менее, врачам удалось сотворить чудо. Тейлор вышел на финал и ошеломил Надаля с первых же минут. Американец играл сверхагрессивно, нагнетал темп и заставлял Рафаэля раз за разом ошибаться. Довольно быстро счёт стал 4:0 в пользу Фритца. Но постепенно испанец наладил игру в своих геймах, а при счёте 5:2 во время подачи соперника на сет смог впервые сделать брейк – 5:3. Впрочем тут же Тейлор третий раз за партию отобрал у Надаля его гейм – 6:3 за 40 минут.

По ходу партии Рафа вызвал врача на корт. Как оказалось, у испанца в этот день были проблемы с дыханием и вообще с грудной клеткой: «Честно говоря, когда я дышал, чувствовал боль. Это появилось ещё в матче с Алькарасом. Не знаю, с чем это связано, может быть с ребром. Но когда я дышу или двигаюсь, я чувствую внутри, словно меня колит игла. У меня немного кружится голова. Эта боль сильно ограничивает меня и не даёт чувствовать себя нормально».

Тем не менее, вторая партия получилась гораздо упорнее. Надаль повёл с брейком – 2:1, но тут же упустил преимущество – 2:2. В следующем гейме испанец не смог реализовать 4 брейк-пойнта. При счёте 4:5 на своей подаче Рафаэль сумел спастись с матчбола. И в итоге судьба партии, матча и титула решилась на тай-брейке, где удачливее оказался американец – 6:3, 7:6 (7:5) за 2 часа 5 минут.

После матча счастливый чемпион Тейлор Фритц сказал: «Победа на таком турнире – это одна из тех детских мечтаний, которая казалось, что не сбудется, и ты стараешься даже не думать о ней. Я даже не могу вам описать, какую сильную боль я испытал на предыгровой разминке перед сегодняшним матчем с Надалем. Я буквально сделал пару шагов и закричал. Я пытался играть в жёсткой манере, мы проделали большую работу в преддверии матча. Я прошёл через американские горки эмоций и внезапно почувствовал себя по-настоящему счастливым». Фритц стал первым американцем, выигравшим Индиан-Уэллс с момента триумфа Андре Агасси в 2001 году. Благодаря этой победе Тейлор заработал $ 1 231 245 призовых и 1000 рейтинговых очков. В понедельник он впервые станет 13-й ракеткой мира. Ну а Рафаэль Надаль после калифорнийского «Мастерса» поднимется на третье место спустя 7 месяцев.