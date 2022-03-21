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Даниил Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира

Даниил Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев, занимавший первое место, опустился на вторую строчку, пропустив серба Новака Джоковича. Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. О том, что россиянин станет вторым, стало известно в середине минувшей недели, когда Даниил проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Испанец Рафаэль Надаль, проигравший в финале турнира в Индиан-Уэллсе американцу Тейлору Фритцу, вышел на третье место, потеснив немца Александра Зверева. Россиянин Андрей Рублёв, проигравший в полуфинале, поднялся с седьмой на шестую строчку. Что касается Фритца, то он отыграл 12 мест и теперь идёт восьмым.

Рейтинг АТР. 21 марта
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8465 очков.
2 (1). Даниил Медведев (Россия) — 8445.
3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7715.
4 (3). Александр Зверев (Германия) — 7025.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6055.
6 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 5040.
7 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 5035.
8 (20). Янник Синнер (Италия) — 3875
9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3825.
10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3768…
28 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1610…
33 (22). Аслан Карацев (Россия) — 1428.

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