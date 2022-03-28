Иво Карлович назвал Криса Рока «легендой» после скандала на «Оскаре» с Уиллом Смитом

Четвертьфиналист Уимблдона 2009 года, победитель 8 турниров ATP в одиночном разряде, хорват Иво Карлович ярко высказался о скандале на «Оскаре».
«Что за … произошла на «Оскаре»? Крис Рок справился с этим потрясающе. Что за легенда. Один из самых значимых вечеров в его карьере, он вёл «Оскар», и случилось такое. Некоторые люди просто не понимают шуток», — написал Карлович в своём «твиттере».
Напомним, в ночь на 28 марта на церемонии вручения премии «Оскар» актёр Уилл Смит подошёл к комику Крису Року и дал ему пощёчину. Ведущий отшутился, а звезда «Короля Ричарда» в грубой форме требовал не упоминать имя его жены. Конфликт произошёл из-за шуток Рока о причёске жены Смита. Комик сравнил её с героиней фильма «Солдат Джейн» — обе девушки практически лысые. Супруга Смита потеряла волосы из-за аутоиммунного заболевания.
- 28 марта 2022
-
21:30
-
21:22
-
21:11
-
21:10
-
21:01
-
20:34
-
20:18
-
19:32
-
18:38
-
18:22
-
17:00
-
16:24
-
15:44
-
14:59
-
14:50
-
14:30
-
13:55
-
13:10
-
12:19
-
11:38
-
11:20
-
11:10
-
11:01
-
09:38
-
09:26
-
09:12
-
05:42
-
03:30
-
01:37
-
00:57
-
00:01
- 27 марта 2022
-
23:52
-
23:30
-
21:30
-
20:52