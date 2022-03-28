Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Иво Карлович назвал Криса Рока «легендой» после скандала на «Оскаре» с Уиллом Смитом

Иво Карлович назвал Криса Рока «легендой» после скандала на «Оскаре» с Уиллом Смитом
Комментарии

Четвертьфиналист Уимблдона 2009 года, победитель 8 турниров ATP в одиночном разряде, хорват Иво Карлович ярко высказался о скандале на «Оскаре».

«Что за … произошла на «Оскаре»? Крис Рок справился с этим потрясающе. Что за легенда. Один из самых значимых вечеров в его карьере, он вёл «Оскар», и случилось такое. Некоторые люди просто не понимают шуток», — написал Карлович в своём «твиттере».

Напомним, в ночь на 28 марта на церемонии вручения премии «‎Оскар» актёр Уилл Смит подошёл к комику Крису Року и дал ему пощёчину. Ведущий отшутился, а звезда «Короля Ричарда» в грубой форме требовал не упоминать имя его жены. Конфликт произошёл из-за шуток Рока о причёске жены Смита. Комик сравнил её с героиней фильма «Солдат Джейн» — обе девушки практически лысые. Супруга Смита потеряла волосы из-за аутоиммунного заболевания.

«Оскар» Уилла Смита за роль отца сестёр Уильямс и шикарные наряды Серены и Винус «Оскар» Уилла Смита за роль отца сестёр Уильямс и шикарные наряды Серены и Винус
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022