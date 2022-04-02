Тарпищев отреагировал на травму Медведева. Из-за неё он может пропустить грунтовой сезон

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на новость о том, что вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев готовится к операции из-за грыжи и пропустит около 1-2 месяца.

«Месяц некритично пропустить для Медведева, но пропуск грунта означает, что он не сможет на нём наиграться и стать там лучше.

Возможно, Даня усугубил эту небольшую грыжу. Это травма, которая не является неожиданной. Проблем после неё в теннисе в будущем быть у него не должно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Медведев потерпел поражение в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) от действующего чемпиона поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (7:9), 3:6. В случае победы Даниил гарантированно вернулся бы на первую строчку рейтинга ATP.

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