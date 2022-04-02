Дмитриева — о травме Медведева: ничего страшного! Не тот год, чтобы ему хотелось играть

18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева отреагировала на новость о том, что вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев готовится к операции из-за грыжи и пропустит около 1-2 месяцев.

«Ничего страшного! Вся жизнь впереди! Тем более год сейчас не такой, чтобы Медведеву хотелось играть. Его ошибки и неудачи просто от общего удручённого психологического состояния. Это даже хорошо. Пусть сделает себе эту операцию. Она не должна быть очень сложной. В прошлом году он всерьёз переболел ковидом и восстанавливался тоже месяца два. Может, к US Open и восстановится. Его игра требует хорошей физической формы и, главное, душевного равновесия. Желаю ему скорейшего восстановления», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.