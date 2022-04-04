Марион Бартоли раскритиковала Стефаноса Циципаса за комментарии о женском теннисе

Французская теннисистка чемпионка Уимблдона 2013 года Марион Бартоли негативно отреагировала на недавние комментарии Стефаноса Циципаса по поводу регламента соревнований женской сетки на турнире в Майами. Поскольку на турнирах «Большого шлема» женщинам платят столько же, сколько и мужчинам, Циципас предположил, что, возможно, женщины могли бы выявлять победителя в пяти сетах и на мейджорах.



«Меня это раздражает, потому что есть всего четыре таких турнира в году. Да, это турниры, за которыми следит и о которых знает широкая публика, но их по-прежнему проводится всего четыре в год.



Мы должны перестать говорить, что нам платят одинаково круглый год. Во-первых, это неправда. Во-вторых, на турнирах «Большого шлема», когда мы сегодня оцениваем привлекательность для публики женского турнира или мужского, мы ясно видим, что Роджер Федерер больше почти не играет, что Рафаэль Надаль играет время от времени, но всё же гораздо меньше. Привлекательность женского турнира реальна, и зрителей столько же, если не больше», — сказала Бартоли в эфире Les Grandes Gueules du Sport — RMC.